El mejor ritual de mitad de mes con la Luna en Acuario: energía de cambio y liberación

El mejor ritual de mitad de mes con la Luna en Acuario trae energía de cambio y liberación
La energía del día impulsa cambios conscientes y decisiones más auténticas.
Es un momento ideal para revisar hábitos que ya no representan tu presente.
Se activa la necesidad de independencia emocional y mental.
Favorece conversaciones diferentes, ideas innovadoras y propuestas inesperadas.
El mejor ritual de mitad de mes con la Luna en Acuario trae energía de cambio y liberación: este 15 de febrero el astro ln¡unar transita por el signo del aguatero, activando un escenario ideal para romper patrones, renovar intenciones y proyectar cambios a futuro.
Con Urano —su regente moderno— en los últimos grados de Tauro, el clima astral potencia decisiones inesperadas y movimientos que buscan mayor autenticidad y libertad personal.
Cuando la Luna pasa por el perfil astral rebelde, el foco se desplaza hacia lo colectivo, la innovación y la necesidad de independencia emocional. No es una energía sentimental clásica, sino más mental y visionaria. Al ubicarse en la mitad del mes, este tránsito funciona como un punto de revisión:
¿Qué quiero cambiar antes de que termine febrero?
¿Qué hábitos ya no representan mi versión actual?
¿Dónde necesito más libertad?
El ritual ideal del 15 de febrero con Luna en el aguatero
Este ritual está enfocado en liberar bloqueos y abrir caminos nuevos.
Vas a necesitar:
Una hoja en blanco
Una lapicera
Una vela blanca o celeste
Un recipiente resistente al fuego
Paso a paso:
Encendé la vela y respirá profundo tres veces.
Escribí tres situaciones, hábitos o pensamientos que querés soltar antes de que termine el mes.
En otra parte de la hoja, redactá tres intenciones innovadoras para lo que querés crear en marzo.
Dobla la hoja y quemá la parte donde escribiste lo que soltás (con cuidado).
Guardá la parte de las intenciones en un lugar visible hasta la próxima Luna Nueva.
La clave acuariana es hacerlo sin dramatismo: soltar desde la conciencia, no desde el enojo.