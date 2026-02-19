Para estos perfiles astrales, la jornada puede traer noticias, definiciones o avances relacionados con sueños personales, vínculos o metas postergadas.

Es un momento ideal para escuchar la voz interior antes de que la Luna ingrese en Aries y cambie por completo la energía hacia la acción.

La Luna en los últimos grados de Piscis impulsa sueños cumplidos para algunos signos: la energía astral de hoy tiene un tinte especial pues el astro nocturno transita los últimos grados del perfil astral acuático, un punto del zodíaco asociado a cierres, revelaciones y concreciones emocionales.

En astrología, los grados finales de un signo representan culminación de procesos. En el caso de Piscis —signo de la intuición, la sensibilidad y los sueños— este tránsito puede traer claridad sobre deseos que vienen gestándose desde hace tiempo.

¿Qué significa que la Luna esté en los últimos grados de Piscis?

La Luna en los últimos grados de Piscis activa cierres emocionales profundos y puede traer concreciones esperadas, especialmente para estos signos:

Es el signo más movilizado. La Luna en sus últimos grados marca un cierre personal importante. Puede tratarse de una etapa emocional, un vínculo o un proyecto que finalmente encuentra resolución. Sensación de alivio y claridad antes de un nuevo comienzo.

Cáncer

Como signo de agua, Cáncer conecta naturalmente con la energía pisciana. Este tránsito puede traer respuestas familiares, noticias esperadas o una sensación de paz luego de semanas de incertidumbre. La intuición estará especialmente afinada.

Escorpio

Escorpio recibe esta energía como una oportunidad de transformación emocional. Algo que parecía estancado puede empezar a fluir. Es un momento ideal para soltar rencores y dar paso a una nueva etapa más liviana.

Tauro

Aunque es signo de tierra, Tauro se beneficia de esta Luna porque activa su área de proyectos y amistades. Puede concretarse una idea que venía madurando o llegar apoyo inesperado para avanzar en un sueño personal.

Capricornio

Para Capricornio, el tránsito ilumina el área de la comunicación y decisiones importantes. Puede haber una conversación clave, una firma o una determinación que marque un antes y un después.