Ranking semanal: estos son los 3 signos con peor suerte, según Esperanza Gracia

Según su análisis, tres signos necesitarán paciencia, introspección y un empujón extra para atravesar la semana con mayor claridad.

Ranking semanal: la reconocida astróloga Esperanza Gracia compartió su ranking semanal y reveló cuáles son los perfiles del zodiaco ocon peor suerte. 

  • Tres signos quedan en los últimos puestos del ranking semanal de Esperanza Gracia.
  • La energía del Cuarto Menguante marca una etapa de cierre y revisión emocional.
  • La suerte no será su principal aliada, pero sí la intuición y la reflexión.
  • El color naranja se convierte en su amuleto energético para atraer confianza y vitalidad.

Ranking semanal: la reconocida astróloga Esperanza Gracia compartió su ranking semanal y reveló cuáles son los perfiles del zodiaco que deberán atravesar días más desafiantes. Aunque la energía astral invita a cerrar ciclos y soltar cargas, estos son los 3 signos con peor suerte.

Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud, el amor y el dinero.
La energía del cuarto menguante no llega para castigar, sino para ordenar lo emocional, invitar a revisar decisiones recientes y soltar aquello que viene generando desgaste.

Para estas personas, el reto no estará tanto en lo externo como en la manera de gestionar lo que sienten: bajar la ansiedad, escuchar la intuición y evitar reacciones impulsivas será clave. Si logran tomarse el tiempo necesario para reflexionar antes de actuar, esta etapa puede transformarse en un punto de inflexión que les permita cerrar capítulos pendientes y avanzar con mayor liviandad en los próximos días.

Los 3 signos con peor suerte, según Esperanza Gracia

  • Virgo: momento de soltar tensiones y reencontrar el equilibrio

En los puestos más bajos del ranking aparece Virgo. Con la influencia del Cuarto Menguante, este signo comienza a liberarse de conflictos recientes y situaciones que generaron desgaste emocional.

Es un período ideal para poner límites con serenidad, dejar de cargar responsabilidades ajenas y priorizar el bienestar personal. En el plano afectivo, se abre una etapa más suave: pueden surgir reconciliaciones, gestos tiernos o una conexión que devuelva la ilusión.

  • Escorpio: cierre de etapas y revelaciones importantes

En el penúltimo lugar se ubica Escorpio, atravesado de lleno por la energía del Cuarto Menguante en su signo. La consigna es clara: desprenderse de lo que ya no suma.

La semana puede traer revelaciones profundas o verdades que ya no se pueden evitar. La intuición estará especialmente activa, por lo que será clave escuchar esa voz interior antes de tomar decisiones. Según la astróloga, los días 7, 8 y 9 serán especialmente favorables para este signo.

  • Sagitario: cansancio acumulado pero recuperación en camino

En el último puesto del ranking se encuentra Sagitario. Las dificultades recientes pudieron haber afectado su energía, pero su esencia optimista permanece intacta.

Aunque el desgaste se hace sentir, pronto llegará un impulso renovador. Proyectos vinculados a viajes, estudios o planes que habían quedado en pausa podrían reactivarse. Los días 10 y 11 serán claves para recuperar la confianza y volver a brillar.

