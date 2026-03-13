Horóscopo de hoy, sábado 14 de marzo

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Enterate que deparan los astros para tu signo.

Conocé lo que te depara el horóscopo para este sábado 14 de marzo de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

Astrología: el ritual del Primer cuarto lunar que muchas personas hacen para impulsar sus proyectos

(21 de marzo al 20 de abril)

Buena comunicación con su pareja gracias al esfuerzo mutuo. Ocasión para invertir su dinero en algo seguro. Escuche a los más veteranos en su trabajo. La recuperación de su enfermedad le obliga a caminar.

(21 de abril al 21 de mayo)

Si tiene pareja, verá cómo su unión se hace más sólida. Sus descuidos pueden ocasionarle algún gasto extra. Iniciativas bien recibidas por sus compañeros. Atención con los excesos en la comida y la bebida.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Su vida amorosa está en un intenso y romántico momento. Su cuenta corriente no le da quebraderos de cabeza. Dispone de total libertad para realizar sus proyectos laborales. Un poco de disciplina alimenticia le vendrá muy bien.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Debe liberarse de su miedo al ridículo y el amor llegará. Mal día para resolver problemas financieros delicados. No baje la guardia y no se acomode en su situación laboral. Reserve un poco de tiempo para descargar tensiones.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

El amor será una fuente de satisfacciones. Día poco apropiado para prestar dinero. Su tenacidad en el trabajo es envidiable, siga así. El plan de depuración empieza a dar sus resultados.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Está radiante, y por ello regala dosis de cariño a sus familiares. Un gasto imprevisto desnivela su presupuesto. En su trabajo, no se deje llevar por un exceso de ambición. Un golpe sin importancia le puede ocasionar algún malestar.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Jornada activa y alocada con sus amistades. Controle esos desenfrenados gastos. Su vida laboral sufrirá un acelerón, intente adaptarse. El tiempo para caminar es sagrado, no lo sustituya.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Vivirá momentos idílicos en la intimidad. Quizá tenga problemas para cobrar una suma de dinero. En el trabajo, sus superiores le quedarán agradecidos. Procure hacer, por lo menos, tres comidas al día.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Ha obrado mal con su pareja, y ella lo sabe. Le amenazan importantes gastos extras, sea comedido. En el aspecto profesional, todo marcha. Por su salud, evite las grasas y los dulces.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Etapa en la que va a conocer gente encantadora. Respecto al dinero, escuche a los entendidos. Gran entusiasmo laboral que le llevará lejos. Controle el nerviosismo.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Abundantes novedades en el amor. Esfuércese en apretarse un poco el cinturón. En el trabajo, siga fomentando la creatividad de su equipo. Está muy tenso; relájese con un baño.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Su sentido autocrítico le impide avanzar en sus relaciones. Se avecinan cambios muy positivos en su economía. Profesionalmente es día de logros. Su mente se encuentra en un buen momento.