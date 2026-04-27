El ministerio de Salud bonaerense inspecciona la clínica de Villa Ballester donde se encontraron ocho fetos en bolsas

La clínica continúa abierta y atendiendo pacientes. Se cree que en el lugar se realizaban abortos tardíos. La Justicia busca determinar si alguno de los fetos hallados es el hijo de la nena de 12 años abusada sexualmente en Santiago del Estero o si alguien sustrajo al bebé.

Personal del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires inspecciona este lunes la clínica Santa María de Villa Ballester donde se encontraron 8 fetos humanos en bolsas de residuos, dos de ellos con signos de desmembramiento.

El hecho se conoció en medio de un operativo ordenado por la Justicia federal para dar con una menor de 12 años, oriunda de Santiago del Estero, que atravesaba un embarazo de ocho meses producto de una violación. En una primera instancia, el director del establecimiento negó la presencia de la joven en el lugar, por lo que también se investiga el delito de posible trata de personas.

Según el periodista Diego Gabriele , la hipótesis del Ministerio de Salud es que en la clínica se realizaban abortos tardíos. "Al ser un proceso específico, se hacen todos el mismo día. Por eso encontraron ocho fetos en un mismo día", expresó.

Según la ley vigente, se puede abortar hasta la semana 14 de gestación inclusive, aproximadamente hasta el tercer mes y medio de embarazo, sin necesidad de dar explicaciones. Sin embargo, de haberse realizado un aborto en la menor santiagueña, la clínica habría incurrido en una ilegalidad.

En paralelo, la investigación federal está detrás de la ONG involucrada que, según las denuncias, se encargó del traslado, hospedaje y tratamiento de la menor. Ahora la Justicia busca determinar si alguno de los fetos hallados es el hijo de la nena de 12 años abusada sexualmente en Santiago del Estero o si alguien sustrajo al bebe.

El allanamiento en la clínica fue ordenado por el Juzgado Federal de Tres de Febrero. Al momento de concretarse el operativo, tanto la adolescente como su madre ya se habían retirado del establecimiento alrededor de las 15, luego de haber recibido el alta médica.

Durante la inspección, efectivos policiales encontraron ocho fetos humanos dentro de bolsas de residuos en un sector destinado al descarte, ubicado en la parte posterior del edificio. De acuerdo con fuentes del caso, dos de los restos presentaban signos de desmembramiento. Además, se incautaron documentos y registros internos que serán analizados para determinar si se trataba de prácticas reiteradas.

Todo el personal que se encontraba en el lugar fue identificado y quedó a disposición de la Justicia. En paralelo, el juzgado avanza con medidas procesales dirigidas a los responsables del establecimiento. Hasta el cierre de esta nota, no se habían producido detenciones y no estaba claro si la clínica contaba con la habilitación correspondiente.

Por su parte, la UFI N°07 del Departamento Judicial de San Martín, con jurisdicción en Malvinas Argentinas, interviene en la investigación de las posibles responsabilidades penales vinculadas al hallazgo de los restos y a la situación de la menor involucrada.