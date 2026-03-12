Venus en Aries: qué signos sentirán más fuerte el "flechazo" del planeta del amor

Durante estas semanas, el romanticismo puede volverse más intenso, espontáneo y apasionado. Y para algunos perfiles astrales, el cielo podría encender verdaderos flechazos inesperados.

El paso de Venus en Piscis a Venus en Aries marca un cambio de tono muy claro en la energía del cielo.

Venus entra en Aries: el planeta del amor cambia de energía y las relaciones, el deseo y la forma de vincularse se vuelven mucho más directos, impulsivos y apasionados. ¿Qué signos sentirán más fuerte el “flechazo”?

Este tránsito está activo del 6 al 30 de marzo de 2026 y marca un giro importante respecto de la etapa anterior, cuando Venus transitaba Piscis y predominaba una energía más romántica, sensible y soñadora.

Con Venus en el primer signo zodiacal, el amor deja de ser contemplativo y pasa a ser acción: aparece la necesidad de expresar lo que se siente, tomar la iniciativa y animarse a ir por lo que se desea. En astrología, la esfera de cupido representa el romanticismo, la atracción, el placer, los vínculos y también la forma en que cada persona se conecta con lo que le gusta o le genera disfrute.

Aunque todos los signos percibirán el cambio de energía, algunos lo vivirán con mayor intensidad.

Con Venus en su signo, Aries se convierte en uno de los protagonistas del período. Puede atraer nuevas personas, vivir romances intensos o sentir más seguridad para expresar lo que desea.

Leo

Para Leo, este tránsito activa la pasión, el entusiasmo y las ganas de vivir experiencias nuevas en el amor. También puede traer encuentros inesperados o viajes que despierten conexiones especiales.

Sagitario

Sagitario recibe una energía muy favorable para el romance, la diversión y la espontaneidad. Es un momento ideal para dejarse llevar por el deseo y animarse a nuevas historias.

Géminis y Acuario

Estos signos también pueden beneficiarse de la energía dinámica de Venus en Aries, especialmente en el plano social. Nuevas amistades o vínculos podrían surgir en ambientes grupales.