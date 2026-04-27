Alejandro Garnacho estaría en crisis con su pareja por un insólito motivo: ¿cuál es?

El presente personal de Alejandro Garnacho quedó en el centro de la escena luego de que trascendiera una supuesta crisis con su novia, Adriana Lobaz . El futbolista argentino estaría atravesando una situación delicada en su relación luego de un episodio que generó tensión en el entorno cercano de la joven.

La información fue difundida en el ciclo digital Mitre Live, donde el periodista español Roberto Antolín dio a conocer detalles sobre el conflicto. Según explicó, todo se originó a partir de una cirugía estética que Garnacho le habría regalado a su pareja, aunque el problema principal surgió por una situación inesperada alrededor de ese procedimiento.

Lejos de tratarse de una discusión habitual, el foco estaría puesto en cuestiones emocionales vinculadas al acompañamiento y las expectativas dentro del vínculo, lo que habría provocado el primer gran cortocircuito entre ambos.

Cuál es el motivo de la crisis de pareja de Alejandro Garnacho

De acuerdo con la información que se difundió, el conflicto se habría producido porque Adriana Lobaz esperaba contar con la presencia de Garnacho durante la intervención estética que él mismo le regaló. Sin embargo, el futbolista no estuvo presente en ese momento importante, lo que habría generado un fuerte malestar. “Le molestó que no estuviera presente en la operación. La dejó sola y hasta ahora no la ha podido ver”, señalaron en el programa, remarcando que la ausencia del delantero fue el principal detonante de la tensión.

Adriana Lobaz garnacho Redes sociales

Como intento de acercamiento, el jugador del Chelsea habría enviado flores para tratar de suavizar la situación, aunque el episodio dejó en evidencia diferencias entre las demandas personales de la relación y las exigencias profesionales que enfrenta como figura del fútbol internacional. “Ella tiene que entender que no está con una persona común”, agregaron en el ciclo, haciendo referencia al particular estilo de vida que implica estar en pareja con un deportista de élite.