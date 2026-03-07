Equinoccio de otoño 2026: cómo impacta a tu signo zodiacal

- El equinoccio marca el inicio del otoño en el hemisferio sur, equilibrando luz y oscuridad.
- Simboliza renovación y apertura a nuevos ciclos.
- Favorece la reflexión, la introspección y el autoconocimiento.
- Activa la energía creativa, emocional y espiritual.
Equinoccio de otoño 2026: el próximo 20 de marzo de 2026, se producirá un fenómeno balance solar en el hemisferio sur, con el Sol en el grado 28 de Piscis. Este periodo marca un momento de equilibrio entre luz y oscuridad, invitando a la renovación y al crecimiento personal, ¿cómo impacta a cada signo zodiacal?