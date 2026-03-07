Equinoccio de otoño 2026: cómo impacta a tu signo zodiacal

Equinoccio de otoño 2026: el próximo 20 de marzo de 2026, se producirá un fenómeno balance solar en el hemisferio sur , con el Sol en el grado 28 de Piscis. Este periodo marca un momento de equilibrio entre luz y oscuridad, invitando a la renovación y al crecimiento personal, ¿cómo impacta a cada signo zodiacal?

El equinoccio otoñal también activa la energía de crecimiento, creatividad y expansión, impulsando a cada signo a alinearse con sus metas y deseos más auténticos. Es un llamado a armonizar cuerpo, mente y espíritu, a fluir con los cambios que trae la naturaleza y a aprovechar la fuerza de Piscis para iniciar nuevos ciclos con intención, conciencia y optimismo, preparándonos para una temporada llena de oportunidades y transformación.