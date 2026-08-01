Horóscopo de hoy, domingo 2 de agosto

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Enterate qué depara el zodíaco para tu signo.

Conocé lo que te depara el horóscopo para este domingo 2 de agosto de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

Eclipse solar de Luna Nueva en Leo del 12 de agosto: cómo impactará a cada signo del zodíaco

(21 de marzo al 20 de abril)

Noticias de un pariente que anuncia su llegada. La suerte está de su parte en todo lo relacionado con el azar. El ambiente laboral es inmejorable. En el hogar, conseguirá el descanso que necesita.

(21 de abril al 21 de mayo)

Buen día para un encuentro amoroso. Gastos imprevistos relacionados con el hogar. Es buen momento para ordenar papeles en la oficina. Las curas caseras valen para casos nimios como el suyo.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Noche romántica con su pareja. Goza de una mayor estabilidad financiera. Escuche los consejos profesionales de los expertos. Los dulces gustan pero luego pesan.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Buenas noticias de alguien a quien quiere mucho. Los astros le ayudan a conseguir ese dinerillo que necesita. Las cosas le irán saliendo bastante bien en el trabajo. Aléjese de las preocupaciones y haga deporte.

Leo

(23 de julio al 21 de agosto)

Lleve a su pareja a una gran fiesta. Surgen imprevistos que afectan a su economía. Su valía profesional se está cuestionando, defiéndase. El cansancio acabará con usted si no frena el ritmo.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Hoy su pareja le responderá con un arrebato de pasión. Cuidado con los excesos en los gastos. El consejo de expertos le ayudará a mejorar en su trabajo. Revísese esa mancha que tiene en la piel.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Los juegos amorosos se le van a dar muy bien. Puede que le toque un dinero a la lotería, disfrútelo. Su ambición desmedida le creará problemas laborales. Disfrute de la buena mesa, su salud es perfecta.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Jornada adecuada para resolver sus problemas afectivos. Ahorre menos y viva más. Su profesión le ocupará mucho tiempo, así que relájese. Supere ese temor a una posible enfermedad.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Está a punto de resolver sus problemas sentimentales. No es buen momento para gastar. Tendrá que trabajar con las presiones de sus jefes. Admirable que cuide su físico, pero vigile también su mente.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

A pesar de que se muestre distante, su pareja le quiere. El dinero no lo es todo. Los cambios en su trabajo afectarán a su vida personal. Si padece alergias con frecuencia, vaya al alergólogo.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Si es soltero podría ser por poco tiempo. No se deje llevar por impulsos consumistas. Le falta tranquilidad para hacer bien su trabajo. Tenga cuidado con su cabeza.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Estar sin un amor a la vista también tiene sus ventajas. Se está gastando el dinero a lo loco y es hora de parar. Recompensa a sus esfuerzos profesionales. No es su mejor momento anímico, pero pasará pronto.