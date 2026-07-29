Horóscopo de hoy, jueves 30 de julio

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Enterate qué depara tu signo para este jueves.

Conoce lo que te depara el horóscopo para este jueves 30 de julio de 2026 con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Júpiter en Leo marca el julio astral de 2026: qué cambios traerá para todos los signos del zodíaco

(21 de marzo al 20 de abril)

La posibilidad de una aventura está ahí, usted verá. Si ha estado ahorrando, es el momento de invertir. Acabará con los obstáculos laborales. Buen día para dejar de fumar y empezar a cuidarse.

(21 de abril al 21 de mayo)

Aproveche los rayos de Venus para ampliar relaciones. Va a ser muy generoso con los que le rodean. Su capacidad para el trabajo rozará límites insospechados. Aunque se encuentre más fuerte que un roble, no se exceda.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Reflexione sobre lo que debe eliminar de su vida amorosa. Los gastos extras pueden desestabilizar su economía. Trabaje duro para hacer realidad sus sueños. Dedíquese más tiempo, lo necesita.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Sea prudente cuando cuente un problema a su pareja. Le devuelven una suma que olvidó que había prestado. Establezca alianzas en su círculo profesional. Duerma más horas, lo necesita.

Leo

(23 de julio al 21 de agosto)

Recuerde, cuide a diario el amor. Sin problemas económicos. No delegue en otros compañeros sus responsabilidades. Corrija las malas posturas, le perjudicarán.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Día estupendo en su relación amorosa. Hoy empiezan a desaparecer sus problemas económicos. Procure que el éxito profesional no se le suba a la cabeza. Se iniciará en la práctica de ese deporte que tanto le apetece.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Nota que algunas personas le atraen bastante. Debe velar más por sus intereses económicos. Resolverá problemas tecnológicos en su trabajo. Su estado anímico es algo bajo, intente animarse.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Le espera alguna complicación con el otro sexo, paciencia. Mejore su calidad de vida evitando gastos superfluos. Originales iniciativas laborales que serán muy aplaudidas. El abandono al que se somete diariamente, mermará su salud.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Apasionante cambio en su vida amorosa. Huya de la tentación de hacer gastos innecesarios. Para su trabajo, utilice los avances tecnológicos. Mucho más relajado con los temas de salud, buena señal.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Las conductas apasionadas le traerán malos resultados. Lo más aconsejable es que ahorre durante unos meses. Día perfecto para programar nuevos trabajos. Manténgase erguido al caminar para no cargar la espalda.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

En el amor, se siente incomprendido. Su situación económica es envidiable, pero siga alerta. Trabajar bien y ser buen compañero es la mezcla perfecta. En lo relativo a la salud, va bien todo.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Está mimoso y necesita todo el cariño de sus amigos. Asóciese con alguien para resolver sus problemas de dinero. Procure no comprometerse más de lo que puede en su trabajo. El descanso le sentará muy bien a su organismo.