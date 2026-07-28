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Horóscopo de hoy, miércoles 29 de julio

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

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Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud

Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud, el amor y el dinero.

C5N

Conoce lo que te depara el horóscopo para este miércoles 29 de julio de 2026 con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Horóscopo de hoy, martes 28 de julio.
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Horóscopo de hoy, martes 28 de julio

Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

Un proyecto empieza a mostrar que puede rendir de verdad. Si te rodeás de gente que tira para el mismo lado, todo se potencia. El consejo del día: quedate con quienes te hacen crecer. No cargues con gastos innecesarios, simplificar también suma.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Una meta grande entra en etapa de definición. Mirar el camino recorrido te da confianza para lo que viene Tu consejo del día: frená un toque antes de elegir. Revisar lo que invertiste te ayuda a decidir mejor.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Marte en tu signo y Venus enfrente te piden bajar un cambio. Frenar antes de contestar evita quilombos al pedo. Ojo: no confundas rapidez con claridad. En cuanto al bolsillo, pensá dos veces antes de gastar por impulso.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Mercurio directo te da voz para decir lo que sentías guardado. Una charla sincera ordena más de lo que pensás. Elegí empatía antes que explicaciones eternas. En cuanto a tu relación con las finanzas, hablar claro sobre plata evita malentendidos.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Sol y Júpiter juntos te ponen arriba, confianza, expansión y ganas de brillar serán tus claves del día. Creé en lo que ya armaste y elegí invertir en vos mismo, hoy puede rendir fuerte.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Venus en tu signo choca con Marte y te recuerda que no podés controlar todo. Aflojar un poco mejora vínculos, bajá la autoexigencia. En cuanto a tus finanzas, ordenar cuentas sin obsesionarte te da paz.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

La creatividad se activa y ves qué proyecto merece crecer. Mostrarlo vale más que guardarlo así que compartí lo que venís creando. En lo laboral, asociarte puede abrir nuevas oportunidades.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Un tema emocional o familiar se resuelve. Soltar libera espacio para lo nuevo, así que hoy dejá ir lo que ya cumplió su ciclo. En cuanto a tu bolsillo, cerrar deudas viejas te da aire.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Las respuestas llegan por una charla, lectura o noticia. Abrir la cabeza cambia decisiones, escuchá las palabras que más te mueven. En cuanto al dinero de hoy, informarte bien antes de gastar, te evita sorpresas.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Hoy toca valorar tu talento y tu trabajo. Reconocer tu recorrido fortalece lo que viene, poné en valor lo que ya hiciste. En relación a tu situación laboral, tu esfuerzo merece ser reconocido en números también.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

La Luna Llena te muestra cuánto cambiaste y qué versión tuya quedó atrás. Honrá lo que ya transformaste. En cuanto a finanzas, soltar viejas formas de manejar plata abre caminos nuevos.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Una pausa te ayuda a separar intuición de ruido. Mirar adentro aclara todo. En cuanto a tu bolsillo, ordenar cuentas con calma te devuelve claridad.

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