1 de agosto de 2026 Inicio
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Eclipse solar de Luna Nueva en Leo del 12 de agosto: cómo impactará a cada signo del zodíaco

El movimiento astral propone recuperar el protagonismo de la propia historia, pero desde un lugar mucho más maduro. El trígono con Saturno en Aries demuestra que los sueños pueden materializarse cuando existe compromiso y constancia, mientras que el contacto con Lilith en Sagitario recuerda que ningún logro tiene sentido si implica renunciar a la propia esencia.

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Al eclipse se lo considera un punto de inflexión que acelera procesos

Al eclipse se lo considera un punto de inflexión que acelera procesos, cierra etapas e inaugura nuevos ciclos. 

  • Qué significa el eclipse solar de Luna Nueva en Leo.
  • Cómo influye el trígono del Sol con Saturno en Aries.
  • El papel de Lilith en Sagitario durante esta lunación.
  • Las predicciones para cada signo del zodíaco.

Eclipse solar de Luna Nueva en Leo del 12 de agosto: a mediados de mes se perfecciona uno de los eventos astrológicos más importantes del año. Los eclipses solares suelen marcar comienzos, giros de rumbo y oportunidades que se desarrollan durante los seis meses posteriores, ¿cómo impactará a cada signo del zodíaco?.

Enterate qué deparan los astros para tu signo.
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Esta lunación ocurre en el signo asociado con la identidad, la creatividad, la autoestima, el liderazgo, los romances y la capacidad de expresarnos con autenticidad. Es un momento para preguntarnos qué queremos crear, mostrar al mundo y defender con convicción. El clima astral de este eclipse suma aspectos que potencian su energía. El Sol, regente de Leo y de esta lunación, forma un trígono con Saturno en Aries, favoreciendo la construcción de proyectos sólidos, el compromiso y la disciplina. Al mismo tiempo hace un trígono con Lilith en Sagitario, un aspecto que invita a romper con los mandatos, recuperar la autenticidad y animarse a ocupar un lugar de mayor protagonismo.

A diferencia de una Luna Nueva común, un acontecimiento de este tipo tiene un efecto mucho más profundo. Se lo considera un punto de inflexión que acelera procesos, cierra etapas e inaugura nuevos ciclos. En el perfil astral leonino, el mensaje es claro: es tiempo de recuperar la confianza, dejar atrás el miedo a ser visto y conectar con aquello que realmente enciende el corazón. Sin embargo, el contacto con la esfera saturnina recuerda que los cambios más importantes no llegan solo por inspiración, sino también gracias al esfuerzo, la planificación y la perseverancia.

Cómo impactará el eclipse solar de Luna Nueva en Leo a cada signo

Aries

El eclipse activa la creatividad, el romance, los hijos y los proyectos personales. Es una etapa para mostrar tus talentos, iniciar emprendimientos y recuperar la confianza en tus capacidades.

Tauro

Los cambios llegan al hogar y la vida familiar. Podrían surgir mudanzas, reformas, nuevas dinámicas con la familia o decisiones importantes relacionadas con la vivienda y las raíces.

Géminis

Se iluminan la comunicación, los estudios y los vínculos con hermanos o personas del entorno cercano. Es un excelente momento para escribir, enseñar, aprender o lanzar un proyecto de contenido.

Cáncer

El foco estará puesto en el dinero, los recursos y la autoestima. El eclipse puede abrir oportunidades para mejorar la economía o ayudarte a reconocer el verdadero valor de tus talentos.

Leo

Será uno de los eclipses más significativos del año para este signo. Marca un renacimiento personal, con cambios en la identidad, la imagen, los objetivos y la manera de presentarte frente al mundo.

Virgo

Es tiempo de cerrar ciclos y conectar con el mundo interior. El eclipse favorece la introspección, la sanación emocional, el descanso y la preparación para una nueva etapa que comenzará en los próximos meses.

Libra

Las amistades, los grupos y los proyectos colectivos cobran protagonismo. Podrían aparecer nuevas alianzas o modificarse profundamente algunos vínculos sociales.

Escorpio

La energía del eclipse impacta en la profesión, la vocación y la imagen pública. Es posible que lleguen nuevos desafíos laborales, ascensos o decisiones que cambien el rumbo profesional.

Sagitario

Se abre un ciclo de expansión vinculado con estudios, viajes, publicaciones, mudanzas o nuevas filosofías de vida. Además, Lilith en tu signo impulsa un fuerte proceso de autenticidad y liberación personal.

Capricornio

El eclipse invita a transformar la manera de compartir recursos, vivir la intimidad y atravesar procesos emocionales. Es un momento de profundas transformaciones internas.

Acuario

Las relaciones de pareja, las sociedades y los acuerdos serán protagonistas. Algunos vínculos se consolidarán con mayor compromiso, mientras que otros podrían terminar si ya cumplieron su ciclo.

Piscis

La atención estará puesta en la rutina, el trabajo y la salud. Es un excelente momento para incorporar hábitos sostenibles, reorganizar la agenda y priorizar el bienestar físico y emocional.

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