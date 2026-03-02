Video: así volvió a ingresar Daniela De Lucía a la casa de Gran Hermano 2026 tras la muerte de su padre La participante salió de la casa más famosa del país para velar a su papá y acompañar a su familia. Cuatro días más tarde volvió al juego. + Seguir en







Daniela De Lucía en Gran Hermano 2026.

Daniela De Lucía volvió a la casa de Gran Hermano 2026 cuatro días después de la muerte de su padre después de acompañar a su familia. La escritora tandilense reconoció que está "triste, como con la despedida de cualquier ser querido", pero que estuvo "bien acompañada".

"¡Volví para quedarme!", gritó De Lucía tras ingresar a la casa más famosa del país por la puerta giratoria entre los vítores de sus convivientes. Al explicar su decisión, la bonaerense afirmó: "Dije 'bueno, ya pude despedirme y acompañar a mi mamá. Así que listo, vine con ellos, que también los quiero y me hacen muy bien'"

Daniela De Lucía volvió a Gran Hermano 2026 tras la muerte de su padre "Fue un golpazo pero estuve bien acompañada cuando recibí la noticia. Tanto ellos como ustedes y la producción son profesionales y grandes personas", le aseguró al conductor Santiago del Moro la conferencista de 45 años.

La licenciada en Relaciones Públicas por la UADE remarcó que la "alegra mucho" estar de vuelta en el juego. "Obviamente se entiende la situación, Dani lo venía procesando hace mucho tiempo", explicó Del Moro.

Cómo fue la salida de Daniela De Lucía de la casa de Gran Hermano 2026 Afuera de la casa, en diálogo con A la Tarde, De Lucía se refirió a su padre y marcó que su fallecimiento fue inesperado. "Estoy bien. Acabo de salir de la casa y estoy viajando a Tandil para acompañar a mamá. Él tenía un deterioro físico y de hace tiempo. Igualmente, esto fue sorpresivo, no lo esperábamos. Una infección en unas escaras en la espalda y una infección urinaria en una persona de 81 años fue el fin", explicó.

En tal sentido, expuso su aflicción y destacó su paso por el reality. "Triste, pero no quería dejar de mandar el mensaje. Fueron dos días en la casa de Gran Hermano que quedarán siempre en mi recuerdo. Fue una hermosa experiencia, pero ahora acompañando a la vida real, con la familia", expresó. Previamente, el deceso había sido confirmado por la producción del programa. "Lamentamos profundamente informar que el papá de la participante Daniela De Lucía falleció este miércoles, luego de atravesar diversos problemas de salud que habían motivado su internación. Daniela fue informada de la noticia, asistida y contenida en todo momento por el equipo de psicólogos y la producción de Gran Hermano", informó el reality.