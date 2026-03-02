IR A
IR A

Video: así volvió a ingresar Daniela De Lucía a la casa de Gran Hermano 2026 tras la muerte de su padre

La participante salió de la casa más famosa del país para velar a su papá y acompañar a su familia. Cuatro días más tarde volvió al juego.

Daniela De Lucía en Gran Hermano 2026.

Daniela De Lucía en Gran Hermano 2026.

Daniela De Lucía volvió a la casa de Gran Hermano 2026 cuatro días después de la muerte de su padre después de acompañar a su familia. La escritora tandilense reconoció que está "triste, como con la despedida de cualquier ser querido", pero que estuvo "bien acompañada".

Carlota ingresó por Divina Gloria, mientras que Daniela De Lucía regresó a la casa de Gran Hermano.
Te puede interesar:

Los dos inesperados ingresos a la casa de Gran Hermano antes de la gala de eliminación

"¡Volví para quedarme!", gritó De Lucía tras ingresar a la casa más famosa del país por la puerta giratoria entre los vítores de sus convivientes. Al explicar su decisión, la bonaerense afirmó: "Dije 'bueno, ya pude despedirme y acompañar a mi mamá. Así que listo, vine con ellos, que también los quiero y me hacen muy bien'"

Embed - Sin reemplazo: Daniela De Lucía volvió a Gran Hermano 2026 tras la muerte de su padre

"Fue un golpazo pero estuve bien acompañada cuando recibí la noticia. Tanto ellos como ustedes y la producción son profesionales y grandes personas", le aseguró al conductor Santiago del Moro la conferencista de 45 años.

La licenciada en Relaciones Públicas por la UADE remarcó que la "alegra mucho" estar de vuelta en el juego. "Obviamente se entiende la situación, Dani lo venía procesando hace mucho tiempo", explicó Del Moro.

Cómo fue la salida de Daniela De Lucía de la casa de Gran Hermano 2026

Afuera de la casa, en diálogo con A la Tarde, De Lucía se refirió a su padre y marcó que su fallecimiento fue inesperado. "Estoy bien. Acabo de salir de la casa y estoy viajando a Tandil para acompañar a mamá. Él tenía un deterioro físico y de hace tiempo. Igualmente, esto fue sorpresivo, no lo esperábamos. Una infección en unas escaras en la espalda y una infección urinaria en una persona de 81 años fue el fin", explicó.

En tal sentido, expuso su aflicción y destacó su paso por el reality. "Triste, pero no quería dejar de mandar el mensaje. Fueron dos días en la casa de Gran Hermano que quedarán siempre en mi recuerdo. Fue una hermosa experiencia, pero ahora acompañando a la vida real, con la familia", expresó.

Previamente, el deceso había sido confirmado por la producción del programa. "Lamentamos profundamente informar que el papá de la participante Daniela De Lucía falleció este miércoles, luego de atravesar diversos problemas de salud que habían motivado su internación. Daniela fue informada de la noticia, asistida y contenida en todo momento por el equipo de psicólogos y la producción de Gran Hermano", informó el reality.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Este lunes se conocerá quién será le primer expulsado por decisión del público

Gran Hermano 2026: a qué hora arranca la gala de eliminación

¿Quiénes son los nominados?

Gran Hermano 2026: la encuesta que anticipa quién será el primer eliminado de la casa

Anna Chiara del Boca se quedó sin palabras ante el beso de Andrea del Boca y Kennys Palacios.

La reacción de la hija de Andrea del Boca al beso de su madre con Kennys Palacios: "Me dejó muda"

Equilibra su perfil artístico con una nueva faceta empresarial que redefine su presente.

Qué fue de la vida de Brian Lanzelotta: del cantante y Gran Hermano a un trabajo sorprendente

Desarrolló una trayectoria vinculada al modelaje, la conducción y distintos proyectos propios.

La impresionante transformación de Solange Abraham, a 15 años de aparecer en Gran Hermano

La chilena insultó sin piedad a la ex GH 2011, que no dudó en hacerle un boicot.

¡Guerra en Gran Hermano! Pincoya y Solange se cruzaron a los gritos: "Puta y barata"

últimas noticias

El Banco Central creó un instrumento para el débito de cuotas de forma inmediata.

El Banco Central creó un instrumento para el débito de cuotas de forma inmediata: cómo funcionará

Hace 26 minutos
Marcelo Tinelli en Showmatch.

Tras su paso por el stream, Marcelo Tinelli regresará a la televisión de aire: "En mayo nos vemos sí o sí"

Hace 37 minutos
play
Daniela De Lucía en Gran Hermano 2026.

Video: así volvió a ingresar Daniela De Lucía a la casa de Gran Hermano 2026 tras la muerte de su padre

Hace 1 hora
Descubrí tu horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según tu signo.

Horóscopo de hoy, lunes 3 de marzo

Hace 1 hora
Las imágenes del ataque quedaron captadas por una cámara de seguridad del lugar. 

Brutal agresión en Pigüé: le pateó la cabeza al novio de su ex en plena calle y escapó

Hace 2 horas