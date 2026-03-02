IR A
Lo nuevo en Netflix: cuál es la trama de Acusada, la película hindú que está siendo lo más visto del momento

En “Accused”, película india de Netflix, una reconocida ginecóloga y su esposa deben demostrar que las acusaciones que amenazan con destruir su vida son falsas.

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en "Acusada", "la vida de una reconocida ginecóloga se sale de control cuando serias acusaciones amenazan su carrera y su matrimonio, mientras su esposa busca descubrir la verdad." 

La vida de una reconocida ginecóloga se desboca cuando una serie de acusaciones graves amenazan su carrera y su matrimonio en “Acusada” (“Accused” en inglés). A pesar de las denuncias y las habladurías, su esposa está decidida a descubrir la verdad. Para lograrlo tendrá que enfrentar varios obstáculos y crisis. Las dudas son inevitables, lo que pondrá en riesgo la relación de pareja. ¿Quieres conocer más detalles de esta película india de Netflix? A continuación, te compartimos la fecha de estreno, la trama, la lista de miembros del reparto y más.

Dos hermanos, un robo gigante y mucha acción: esta es la película de Netflix de la que todos hablan

El thriller dramático cuenta con la dirección de Anubhuti Kashyap a partir del guion de Sima Agarwal y Yash Keswani. Además de Konkona Sen Sharma y Pratibha Ranta en los roles protagónicos, cuenta con las actuaciones de Sukant Goel, Monica Mahendru, Aditya Nanda, Daniele Secondi y Kallirroi Tziafeta.

“Acusada” se estrenó el viernes 27 de febrero de 2026 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva película india solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming. Ya hace varios días que esta disponible en la gran N roja y está siendo todo un éxito.

Sinopsis de Acusada, la película del momento en Netflix

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “Acusada”, “la vida de una reconocida ginecóloga se sale de control cuando serias acusaciones amenazan su carrera y su matrimonio, mientras su esposa busca descubrir la verdad.”

Por lo que he visto en el tráiler, la Dra. Geetika está a punto de recibir un importante ascenso, pero su vida profesional y personal se ve arruinada cuando surge una denuncia sobre acoso sexual. Aunque está acostumbrada a que hablen de ella por su carácter y exigencia, no sabe cómo lidiar con una acusación de ese calibre.

acusada peli

Tráiler de Acusada

Embed - Accused | Teaser | Konkona Sen Sharma, Pratibha Ranta | Netflix India

Reparto de Acusada

  • Konkona Sen Sharma como la Dra. Geetika
  • Pratibha Ranta
  • Sukant Goel
  • Monica Mahendru como Simran
  • Aditya Nanda
  • Daniele Secondi como Dr. Martin
  • Kallirroi Tziafeta

“Acusada”, producida por la compañía Dharmatic Entertainment, tiene una duración aproximada de 100 minutos, es decir, 1 hora y 40 minutos.

acusada
