Las principales frases del discurso de Axel Kicillof: las alternativas a Milei y el rechazo al "modelo de exclusión"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires inauguró el 154° período de sesiones ordinarias con un discurso centrado en la gestión y críticas a la política económica de Javier Milei y Luis Caputo.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, inauguró este lunes el 154° período de sesiones ordinarias en la Legislatura provincial. Tras el discurso de Javier Milei en el Congreso de la Nación, el mandatario cuestionó el rumbo económico del Poder Ejecutivo nacional y reivindicó los avances de su gestión en salud, seguridad y educación.

Con un tono marcado por la coyuntura electoral, Kicillof señaló: “Aunque la situación es difícil, muchos argentinos aún no encuentran una alternativa que los motive. Construir esa opción requiere mucho más que limitarse a decir ‘no a esta política, no a Milei ’”. En ese sentido, el gobernador que dio un discurso de aproximadamente una hora y media, reflexionó: "Hoy no vivimos en dictadura, pero sí somos testigos del ascenso de las extremas derechas que en muchos países están atacando la convivencia democrática y la idea misma de comunidad. En nuestro país se puso en marcha un laboratorio de una derecha extrema que llega al poder y gobierna exaltando el odio , consagrando al insulto y la humillación como método político".

Al hacer referencia al tono del discurso presidencial en el Palacio Legislativo, Kicillof expresó: "Es un proyecto que gobierna a fuerza de represión, violencia y amenazas , con persecución judicial y condenas injustas. Este clima de autoritarismo va de la mano de proyectos económicos que generan exclusión, desigualdad y que vacían de contenido social a la democracia".

Axel Kicillof cuestionó con dureza el rumbo económico que impulsa la administración de Javier Milei junto con el ministro de Economía, Luis Caputo. “Desde Paolo Rocca hasta Domingo Cavallo, desde Mirtha Legrand hasta Melconian, todos le advierten al Presidente lo evidente: la Argentina no está bien. Tras más de dos años de gestión, ninguno de sus pronósticos se cumplió. No hubo una recuperación rápida; por el contrario, cierran empresas en distintos sectores, aumentan los despidos y los salarios siguen sin alcanzar”, expresó.

"Trabajadores despedidos o fuertemente endeudados a los que no les alcanza el salario, empresarios quebrados o al borde del cierre, jubilados, estudiantes docentes artistas científicos sin un mango . Se están destruyendo empresas de todos los tamaños. Casi todos los sectores productivos se desplomaron: la industria cayó un 10%, la construcción un 26% y el comercio un 6%", enumeró el gobernador bonaerense.

En ese mismo sentido, el mandatario de la provincia de Buenos Aires señaló que el "panorama es alarmante" ya que, según expresó, "se están destruyendo empresas en todas las ramas, en todas las provincias y de todos los tamaños". Y agregó: "Desde que asumió Milei cerraron cerca de 30 empresas por día. Cada cuatro minutos se pierde un puesto de trabajo registrado. La macro está mal y la micro está horrible. La mano invisible del mercado no existe, es un verso".

Axel Kicillof

"En nuestro país se puso de moda hablar mal del Estado, justo cuando más lo necesitamos"

El gobernador bonaerense centró su intervención en confrontar los datos expuestos por el Presidente en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso con la realidad que atraviesa el país. “Los datos no dejan lugar a dudas: la Argentina vive una profunda crisis y el rumbo económico es un fracaso. El crecimiento del que hablan es en realidad el crecimiento de la desigualdad y de las riquezas de una pequeña minoría, más extranjera que argentina, que festeja ganancias extraordinarias mientras la enorme mayoría de los argentinos la está pasando cada vez peor", afirmó.

Asimismo, Kicillof remarcó que la administración actual de Gobierno insiste con la idea de demonizar al Estado. "Aspiran a destruir al Estado, a destruir la industria nacional y a imponer lo que llaman el ‘modelo de Perú y Paraguay. Un modelo de primarización productiva y precarización laboral, en el que no haya más lugar para la clase media. Este no es un ajuste más, es una disputa por el tipo de país que aspiramos a ser: si seguimos seis años más por este rumbo, la Argentina corre el riesgo de perder sus rasgos productivos y culturales más destacados como país", advirtió.

"En nuestro país se puso de moda hablar mal del Estado, justo cuando más lo necesitamos. Si no erradicamos esta zoncera, la Argentina no tiene destino. Debemos comprender que, bien empleado, de manera eficaz y transparente, es una herramienta para corregir desigualdades, integrar y crear trabajo", expresó.

La política de la motosierra

El mandatario bonaerense responsabilizó a las políticas económicas de la gestión Milei-Caputo por la crisis de empleo que el país está atravesando desde que asumieron el Gobierno. "Esta crisis tiene una causa central: el programa económico del Gobierno nacional. La motosierra no se usó para recortar privilegios, sino todo lo contrario, para reducir las jubilaciones, la obra pública, los programas sociales y las transferencias a las provincias. Eso no es eficiencia, sino deserción y abandono de las responsabilidades básicas del Estado", señaló categóricamente.

"Al empresario pyme, al industrial, al comerciante que quiere producir, invertir, le digo no sos vos, es el rumbo económico, es la recesión. Al universitario, al artista, al emprendedor que no tiene ingresos o ventas, a los jóvenes que ya no pueden ni soñar con alquilar, al cuentapropista o al trabajador de plataforma que pedalea sin ver un futuro: no sos vos, es el ajuste. A la trabajadora o al trabajador despedido que siente vergüenza, que siente que falló: le digo. No sos vos, es que hay un gobierno nacional que te abandonó, es el rumbo económico y su insensibilidad. En otras palabras: Argentina, no sos vos. ¡Es Milei!" ,apuntó un gobernador plantado frente al atril de la Legislatura bonaerense.

Estela de Carlotto en la Legislatura bonaerense

Por otra parte, Kicillof volvió a exponer sus desacuerdos con el gobierno y acusó a la administración de La Libertad Avanza de someter a la provincia de Buenos Aires. "La Provincia tuvo que convertirse en escudo y red para proteger a nuestro pueblo frente a un Estado desertor y un modelo económico desastroso. Tengo que señalar el condicionante principal de esta nueva etapa: la asfixia financiera a la que nos somete el Gobierno. A los bonaerenses nos quitaron recursos que nos corresponden por ley", enfatizó.

En ese sentido, apuntó: "Muchos argentinos perdieron la posibilidad de pagarse un medicamento, un estudio o una consulta: en este contexto no se necesita menos, sino más salud pública." También, arremetió conta las políticas de seguridad del Gobierno: "Nosotros no vamos a caer en el marketing ni la demagogia: nuestra estrategia se basa en la inversión, la actualización tecnológica y la formación. Lo hacemos con una fuerte convicción: la seguridad es una función esencial del Estado y no se resuelve solo con más patrulleros, sino que requiere también un proyecto de desarrollo y cohesión social".

Según indicó el gobernador bonaerense, para su gestión la educación pública no es un gasto, sino la base del futuro, y "hoy ese derecho está siendo atacado". Sin embargo, advirtió que "por más esfuerzo que hagamos, ninguna provincia puede salvarse si el país se hunde. Ningún gobierno provincial puede reemplazar a un Estado nacional que se retira y desintegra. Lo digo con absoluta claridad: es imprescindible cambiar el rumbo nacional.”

Por último, el mandatario invitó a todos los argentinos a "trabajar juntos por una Argentina que no se arrodille, que no se entregue, que no se rinda y que no se divida. Una Argentina que vuelva a creer en sí misma" y sostuvo con firmeza que "no estamos condenados a esta pesadilla: hay otro camino para bajar la inflación sin destruir la industria y el trabajo, para integrarnos al mundo sin someternos. Hay otro camino hacia el futuro".