La cantante pasó a saludarlo por el canal de streaming durante el anuncio de la programación de este año porque el chat no paraba de pedir por ella y recordar su compromiso.

Lali Espósito visitó a Pedro Rosemblat en los estudios del canal de streaming Gelatina durante el anuncio de la programación de 2026 y mostró a cámara el anillo de compromiso porque en el chat no dejaban de pedir por su presencia y de recordar el compromiso entre ambos. " Esto quieren, ¿no, zorras? ", bromeó la cantante al aparecer en cámara.

"Haceme un zoom, negro", le pidió la artista al operador con la mano extendida para que se aprecie la joya y sumó: " Esto tuvo un laburo de producción increíble también ". Enseguida besó al conductor, visiblemente ruborizado, y se despidió con: "Aguante Gelatina".

Rosemblat volvió a quedar solo al aire y tras la interrupción tardó en bajar el color rojo de sus mejillas. "Estoy comodísimo", aseguró el presentador con ironía y entre risas . El chat había explotado con el emoji del anillo de diamante y los mejores deseos para la pareja.

La estrella del Pop argentino anunció su boda en su cuenta oficial de Instagram con el periodista y compartió las fotos del anillo de compromiso.

En cuestión de pocos minutos, el posteo de la cantante se llenó de likes y mensajes de cariño de sus fanáticos y colegas que celebraron la felicidad de la pareja. Todavía quedan algunos desconfiados a pesar de las contundentes fotos que demuestran la unión y creen que se trata de una broma de Lali para generar revuelo en redes.

El pedido matrimonio de Pedro a Lali llegó en las playas de Brasil, donde la pareja acaba de regresar tras unos días de vacaciones juntos. El destino que eligieron los enamorados para vivir su idilio fueron las playas paradisíacas de Ubatuba, al norte de San Pablo.

La artista y el periodista están juntos desde finales de 2023. Sin embargo, luego de meses de rumores y versiones, la confirmación oficial de su noviazgo llegó en febrero de 2024, a través de un posteo en redes con fotos de sus vacaciones en Uruguay. Ahora, nuevamente relajados y en la playa suman un nuevo capítulo a su historia, con anillo de bodas incluido.

Qué significa el anillo que Pedro Rosemblat le dio a Lali Espósito

La joya contiene dos diamantes y su estilo es conocido como toi et moi, una expresión francesa que en español significa "tú y yo". Este tipo de diseño se volvió viral cuando la cantante Ariana Grande se comprometió. Su historia se remonta a cientos de años atrás, ya que fue popularizado por Napoleón Bonaparte y Josefina de Beauharnais en 1796, mientras que también el expresidente de Estados Unidos John F. Kennedy le entregó una pieza a Jackie Kennedy.