Irán bloqueó el estrecho de Ormuz y prometió que "ni una sola gota de petróleo" saldrá del Golfo Pérsico La Guardia Revolucionaria advirtió que impedirá la salida de crudo de la región. Por ese corredor transita el 20% del consumo mundial de petróleo.







Alrededor de 20 millones de barriles diarios circulan por el estrecho de Ormuz.

El brigadier iraní Ebrahim Yabari amenazó este lunes con incendiar cualquier embarcación que intente cruzar el estrecho de Ormuz, el paso de crudo más importante del mundo. El mando militar declaró que las fuerzas de Teherán no permitirán que "ni una sola gota de petróleo" salga del Golfo Pérsico. Esta advertencia escala la crisis en el tercer día de enfrentamientos directos entre Irán y la coalición liderada por Estados Unidos e Israel.

La amenaza se materializó con el ataque de dos drones contra el petrolero Athe Nova, de bandera hondureña, identificado por Irán como aliado de Washington. Según la agencia oficial Tasnim, el buque se incendió en aguas del estrecho tras el impacto. Este incidente forma parte de la denominada "Operación Promesa Verdadera 4", que incluyó el lanzamiento de 26 drones y cinco misiles contra bases estadounidenses en Kuwait, Emiratos Árabes y Baréin.

El conflicto impacta directamente en un corredor de apenas 33 kilómetros de ancho por donde transita el 20% del consumo mundial de petróleo. Alrededor de 20 millones de barriles diarios circulan por este embudo geográfico, con destino principal hacia los mercados de China, India y Japón. La parálisis de esta vía estratégica pone en riesgo el suministro energético de las principales economías asiáticas y globales.

La inseguridad en la zona provocó una caída del 70% en el tránsito de buques cisterna, según datos de seguimiento satelital. Grandes navieras, como la danesa Maersk, suspendieron sus operaciones ante la cancelación de las coberturas de riesgo bélico por parte de las aseguradoras. Actualmente, más de 150 navíos permanecen fondeados en aguas abiertas a la espera de garantías mínimas de seguridad para navegar.

El bloqueo naval dispara los precios internacionales del crudo El mercado energético reaccionó con una subida estrepitosa del 13%, llevando el barril de Brent a los u$s82 en la apertura de la jornada. Analistas internacionales advierten que el precio podría superar la barrera de los u$s100 si la interrupción del tráfico se prolonga en el tiempo. Por su parte, los futuros del diésel ya registraron incrementos superiores al 20% debido a la incertidumbre.

En respuesta a la ofensiva, el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó el hundimiento de nueve buques de guerra iraníes y la destrucción de la sede naval en Chabahar. El presidente Donald Trump aseguró que las operaciones militares continuarán hasta cumplir los objetivos. No obstante, el mandatario estadounidense deslizó que Teherán mostró disposición para iniciar negociaciones, abriendo una ventana de diálogo en medio de los ataques. La crisis evidencia la fragilidad del comercio global ante el posible cierre de un paso que ni las rutas alternativas por el cabo de Buena Esperanza pueden compensar. Los expertos señalan que la capacidad ociosa de la OPEP+ resulta insuficiente para absorber el impacto si el bloqueo se mantiene. La estabilidad económica mundial depende ahora de una desescalada inmediata en este punto crítico del mapa.