Tras su paso por el stream, Marcelo Tinelli regresará a la televisión de aire: "En mayo nos vemos sí o sí"

Después de un 2025 accidentado, el reconocido conductor de Showmatch anunció que volverá al medio donde construyó su reputación.

Marcelo Tinelli regresará a la televisión de aire este año después de dar de baja su programa en el canal de streaming Carnaval en noviembre de 2025, en medio de una interna familiar. Además de lanzar la segunda temporada del reality show de su familia, volverá a las pantallas de las familias argentinas.

"En mayo estamos sí o sí", precisó al ser consultado por La Nación sobre si volvería a la televisión y, ante la pregunta respecto a si se refería al estreno de la segunda temporada del reality Los Tinelli o a un canal de la televisión abierta, aclaró: "¡Aire!".

El conductor no precisó con qué tipo de programa regresará a la pantalla chica ni ningún detalle que pueda asegurar que vuelva a repetirse algún formato conocido. De todas formas, con tan solo dos meses por delante, no tardará en difundirse la publicidad del ciclo que lo involucre.

"Quiero compartir con ustedes algo muy importante para mí. Como muchos saben, hay momentos en los que la vida nos pide frenar, escucharnos y estar donde realmente debemos estar. Hoy es uno de esos momentos, y necesito ocuparme de temas familiares y personales que requieren de mi presencia y toda mi atención", había detallado en Instagram.

El presentador explicó qué pasará con el ciclo Estamos de paso: "Hablé con el equipo de Carnaval Stream y no solo me entendieron con enorme generosidad, sino que juntos decidimos que el programa Estamos de paso no seguirá emitiéndose por ahora”.

