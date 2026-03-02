3 de marzo de 2026 Inicio
River rescató un empate en Mendoza: 1-1 con Independiente Rivadavia

El Millonario, con el interinato de Marcelo Escudero, igualó con el conjunto de Alfredo Berti por la octava fecha de la zona B del torneo Apertura 2026. Gonzalo Ríos abrió el marcador con un golazo de afuera del área. Empató Montiel de cabeza.

Por
Montiel

Montiel, autor del empate de River.

River igualó 1-1 con Independiente Rivadavia en Mendoza, en uno de los partidos correspondientes a la fecha 8 de la zona B del torneo Apertura 2026. El Millonario, dirigido técnicamente por Marcelo Escudero tras la salida de Marcelo Gallardo, no pudo conseguir su segundo triunfo consecutivo para consolidarse entre los puestos de playoffs.

River jugará en Mendoza desde las 21:30 en el estadio Malvinas Argentinas frente a Independiente Rivadavia
Con un golazo de Gonzalo Ríos desde afuera del área, La "Lepra" se puso en ventaja a los 17 minutos del primer tiempo en el estadio Malvinas Argentinas.

Cuando se acercaba el final del primer tiempo y en medio de una laguna de mal juego, River logró el empate con un tanto de cabeza de Gonzalo Montiel.

En la segunda mitad, ambos equipos mantuvieron un duelo parejo pero con escasas situaciones de peligro. Con este resultado, Independiente Rivadavia sumó su sexto partido invicto y se mantuvo en lo más alto de la Zona B, con 17 puntos.

Independiente Rivadavia vs. River, por el torneo Apertura 2026: resumen del partido

Embed - EMPATE EN MENDOZA ENTRE LA LEPRA Y EL MILLONARIO | #INDEPENDIENTERIVADAVIA 1 - 1 #RIVER | Resumen

Independiente Rivadavia vs. River, por el torneo Apertura 2026: formaciones

Estadio: Malvinas Argentinas.

Árbitro: Facundo Tello.

VAR: José Carreras.

IRM: Nicolás Bolcato; Sheyko Studer, Leonard Costa, Ivan Villalba, Juan Manuel Elordi, Alejo Osella; Matías Fernández, Jose Florentín, Gonzalo Rios; Sebastián Villa, Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.

River: Santiago Beltrán; Marcos Acuña, Lautaro Rivero, Lucas Martínez Quarta, Gonzalo Montiel; Anibal Moreno, Fausto Vera; Tomás Galván, Sebastián Driussi, Ian Subiabre; Joaquín Freitas. DT: Marcelo Escudero.

