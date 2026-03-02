River rescató un empate en Mendoza: 1-1 con Independiente Rivadavia El Millonario, con el interinato de Marcelo Escudero, igualó con el conjunto de Alfredo Berti por la octava fecha de la zona B del torneo Apertura 2026. Gonzalo Ríos abrió el marcador con un golazo de afuera del área. Empató Montiel de cabeza. Por + Seguir en







Montiel, autor del empate de River.

River igualó 1-1 con Independiente Rivadavia en Mendoza, en uno de los partidos correspondientes a la fecha 8 de la zona B del torneo Apertura 2026. El Millonario, dirigido técnicamente por Marcelo Escudero tras la salida de Marcelo Gallardo, no pudo conseguir su segundo triunfo consecutivo para consolidarse entre los puestos de playoffs.

Con un golazo de Gonzalo Ríos desde afuera del área, La "Lepra" se puso en ventaja a los 17 minutos del primer tiempo en el estadio Malvinas Argentinas.

Cuando se acercaba el final del primer tiempo y en medio de una laguna de mal juego, River logró el empate con un tanto de cabeza de Gonzalo Montiel.

En la segunda mitad, ambos equipos mantuvieron un duelo parejo pero con escasas situaciones de peligro. Con este resultado, Independiente Rivadavia sumó su sexto partido invicto y se mantuvo en lo más alto de la Zona B, con 17 puntos.

Independiente Rivadavia vs. River, por el torneo Apertura 2026: resumen del partido

Independiente Rivadavia vs. River, por el torneo Apertura 2026: formaciones Estadio: Malvinas Argentinas.