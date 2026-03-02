2 de marzo de 2026 Inicio
El Banco Central creó un instrumento para el débito de cuotas de forma inmediata: cómo funcionará

La entidad monetaria la modalidad, que apunta a "ofrecer una solución moderna y superadora, con un enfoque riguroso en la prevención del fraude".

Por
El Banco Central creó un instrumento para el débito de cuotas de forma inmediata.

El Banco Central creó un instrumento para el débito de cuotas de forma inmediata.

El Banco Central creará un instrumento llamado Cobro con Transferencia (CCT), que permitirá que bancos y fintech cobren las cuotas mediante débitos directos de las cuentas donde se acreditaron los préstamos, en forma segura para las personas. La medida se implementará desde el 31 de agosto.

El dólar oficial había caído 3,5% en febrero.
En un comunicado, Banco Central detalló que la medida apuntará a evitar las estafas: "El CCT es una nueva modalidad de transferencias inmediatas que busca ofrecer una solución moderna y superadora, con un enfoque riguroso en la prevención del fraude".

En tal sentido, señaló que otros países también aplicaron el mecanismo. "En su diseño se tuvieron en cuenta mecanismos similares a los existentes en otros países –como Pix automático en Brasil, AutoPay en la India y PayTo en Australia–, así como distintas propuestas presentadas por el ecosistema de pagos al BCRA durante 2025", expresó la entidad.

Luis Caputo y Santiago Bausili
Santiago Bausili junto a Luis Caputo.

Santiago Bausili junto a Luis Caputo.

"El nuevo sistema introduce la figura del aceptador de CCT, que será el único autorizado para ofrecer este novedoso mecanismo de cobro, fomentando la competencia entre actores y asegurando la interoperabilidad entre los esquemas de transferencias inmediatas", agregó.

Por último, la institución presidida por Santiago Bausili remarcó su postura: "Con esta iniciativa, el BCRA refuerza su compromiso con la expansión del crédito, la innovación en los medios de pago, la protección de los usuarios y la transparencia en las operaciones financieras, así como con el fortalecimiento de un sistema de finanzas abiertas en línea con las mejores prácticas internacionales".

Las principales características de la medida del Banco Central

  • Admite solamente el cobro de cuotas fijas e iguales.
  • Limita la relación cuota/ingreso al 30% en el crédito.
  • Establece tres intentos de cobro de cada cuota.
  • Garantiza el consentimiento explícito y único del cliente para los débitos.
  • Exige el aviso del débito al cliente un día antes de que impacte en la cuenta.
  • Asegura la posibilidad de baja inmediata en la modalidad por parte del cliente.
  • Restringe el uso a entidades financieras y proveedores no financieros de créditos (PNFC) habilitados por el BCRA.
