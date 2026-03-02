Dos hermanos, un robo gigante y mucha acción: esta es la película de Netflix de la que todos hablan

Dos hermanos, un robo gigante y mucha acción: en medio del furor por las producciones asiáticas en la plataforma, una historia se convirtió en una de más reproducidas en Netflix. Esta es la película de la que todos hablan.
la propuesta coreana busca construir su propia identidad, enfocándose en la estructura jerárquica extrema y en el impacto del poder económico en la vida cotidiana.
Desde su estreno generó comparaciones inevitables con Élite por su ambientación en un exclusivo colegio donde el poder y el dinero lo son todo. Aunque muchos la presentan como un relato de crimen y tensión juvenil, la narrativa va más allá del drama estudiantil y explora el peso de las clases sociales, los privilegios y los secretos que pueden derrumbar un sistema aparentemente perfecto.
La atmósfera combina drama adolescente con suspenso social, marcando diferencias con otras ficciones similares pero manteniendo el atractivo de las historias sobre élites y secretos.
La historia se desarrolla en el instituto Jusin, una escuela reservada para el 0,01 % más poderoso del país. Allí estudian los hijos de las familias más influyentes, quienes gobiernan el entorno escolar con reglas no escritas, jerarquías marcadas y dinámicas de exclusión.
El equilibrio comienza a romperse con la llegada de Kang Ha, un alumno becado de origen humilde que ingresa como estudiante transferido. Mientras intenta adaptarse a un mundo que no le pertenece, descubre que detrás de las sonrisas perfectas hay alianzas peligrosas y rivalidades profundas.