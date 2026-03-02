IR A
IR A

Dos hermanos, un robo gigante y mucha acción: esta es la película de Netflix de la que todos hablan

la propuesta coreana busca construir su propia identidad, enfocándose en la estructura jerárquica extrema y en el impacto del poder económico en la vida cotidiana.

El 0.01 % de los alumnos de la escuela Jooshin tiene el control de todo

El 0.01 % de los alumnos de la escuela Jooshin tiene el control de todo, pero un nuevo estudiante de intercambio bastante reservado podría abrir una grieta en ese mundo insondable, describe la sinopsis oficial.

Dos hermanos, un robo gigante y mucha acción: en medio del furor por las producciones asiáticas en la plataforma, una historia se convirtió en una de más reproducidas en Netflix. Esta es la película de la que todos hablan.

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “Acusada”, “la vida de una reconocida ginecóloga se sale de control cuando serias acusaciones amenazan su carrera y su matrimonio, mientras su esposa busca descubrir la verdad.” 
Te puede interesar:

Lo nuevo en Netflix: cuál es la trama de Acusada, la película hindú que está siendo lo más visto del momento

Desde su estreno generó comparaciones inevitables con Élite por su ambientación en un exclusivo colegio donde el poder y el dinero lo son todo. Aunque muchos la presentan como un relato de crimen y tensión juvenil, la narrativa va más allá del drama estudiantil y explora el peso de las clases sociales, los privilegios y los secretos que pueden derrumbar un sistema aparentemente perfecto.

La atmósfera combina drama adolescente con suspenso social, marcando diferencias con otras ficciones similares pero manteniendo el atractivo de las historias sobre élites y secretos.

Jerarquía

Sinopsis de Jerarquía, la serie que es tendencia en Netflix

La historia se desarrolla en el instituto Jusin, una escuela reservada para el 0,01 % más poderoso del país. Allí estudian los hijos de las familias más influyentes, quienes gobiernan el entorno escolar con reglas no escritas, jerarquías marcadas y dinámicas de exclusión.

El equilibrio comienza a romperse con la llegada de Kang Ha, un alumno becado de origen humilde que ingresa como estudiante transferido. Mientras intenta adaptarse a un mundo que no le pertenece, descubre que detrás de las sonrisas perfectas hay alianzas peligrosas y rivalidades profundas.

Tráiler de Jerarquía

Embed - Jerarquía | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de Jerarquía

  • El elenco principal está integrado por:
  • Lee Chae-min como Kang Ha, el estudiante becado que desafía el orden establecido.
  • Kim Jae-won como Kim Ri-an, heredero del poderoso Grupo Jooshin.
  • Roh Jeong-eui como Jung Jae-yi, figura influyente dentro del instituto.
  • La serie fue creada por Bae Hyeon-jin y Chu Hye-mi, quienes apostaron por un enfoque más social y psicológico dentro del género juvenil coreano.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El tráiler anticipa una historia donde la verdad no es inmediata y donde cada personaje parece tener su propia versión de los hechos.
play

Esta es la película de la India que sorprende a todos en Netflix, está entre lo más visto y habla de falsas denuncias: cómo se llama

Ahora llegó a la gran N roja, Mi gran boda griega 3, la comedia de 2023 que es tendencia en este momento y ya está disponible para que puedan disfrutarla desde la comodidad de tu casa. 
play

Tendencia en Netflix: cuál es la trama de Mi gran boda griega 3, la comedia romántica que es de lo más visto

Con este premio, la directora se ubicó entre las referentes del cine regional.
play

"La ultraderecha vino a destruirlo todo": el duro mensaje de Dolores Fonzi tras ganar el Goya

Las Películas que son muy halagadas por mantener la tensión hasta el último momento
play

Incendio y desaparición: así es la película que se mantiene como lo más visto de Netflix

La película apuesta a la calidez, la familia y el amor como motores principales de la trama.
play

Esta película significó que una famosa historia tenga una trilogía y ahora se puede ver en Netflix: de cuál se trata

Cómo ser soltera (How to Be Single) es una comedia romántica de 2016, tendencia en Netflix, que sigue a cuatro amigas en Nueva York explorando la soltería, el autoconocimiento y el compromiso. 
play

De qué se trata Cómo ser soltera, la comedia romántica que está siendo de lo más visto en Netflix

últimas noticias

Las multas pueden alcanzar las 7 cifras en marzo 2026.

Cuales son las multas de tránsito que superan el millón de pesos en Argentina en marzo 2026

Hace 13 minutos
Receta de papas fritas en la freidora de aire.

La mejor forma de hacer papas fritas en la air fryer: te quedan impecables y crocantes

Hace 13 minutos
¿Cuáles son las 10 mejores atracciones de Buenos Aires para hacer en marzo 2026?

Cuáles son las 10 mejores atracciones de Buenos Aires para hacer en marzo 2026

Hace 13 minutos
Francia está lista para liderar la nueva era del orden mundial.

Macron anunció que Francia aumentará su arsenal nuclear: "Para ser libres, tenemos que ser temidos"

Hace 14 minutos
play
El 0.01 % de los alumnos de la escuela Jooshin tiene el control de todo, pero un nuevo estudiante de intercambio bastante reservado podría abrir una grieta en ese mundo insondable, describe la sinopsis oficial.

Dos hermanos, un robo gigante y mucha acción: esta es la película de Netflix de la que todos hablan

Hace 14 minutos