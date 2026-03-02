Dos hermanos, un robo gigante y mucha acción: esta es la película de Netflix de la que todos hablan la propuesta coreana busca construir su propia identidad, enfocándose en la estructura jerárquica extrema y en el impacto del poder económico en la vida cotidiana. + Seguir en







El 0.01 % de los alumnos de la escuela Jooshin tiene el control de todo, pero un nuevo estudiante de intercambio bastante reservado podría abrir una grieta en ese mundo insondable, describe la sinopsis oficial.

Dos hermanos, un robo gigante y mucha acción: en medio del furor por las producciones asiáticas en la plataforma, una historia se convirtió en una de más reproducidas en Netflix. Esta es la película de la que todos hablan.

Desde su estreno generó comparaciones inevitables con Élite por su ambientación en un exclusivo colegio donde el poder y el dinero lo son todo. Aunque muchos la presentan como un relato de crimen y tensión juvenil, la narrativa va más allá del drama estudiantil y explora el peso de las clases sociales, los privilegios y los secretos que pueden derrumbar un sistema aparentemente perfecto.

La atmósfera combina drama adolescente con suspenso social, marcando diferencias con otras ficciones similares pero manteniendo el atractivo de las historias sobre élites y secretos.

Jerarquía Sinopsis de Jerarquía, la serie que es tendencia en Netflix La historia se desarrolla en el instituto Jusin, una escuela reservada para el 0,01 % más poderoso del país. Allí estudian los hijos de las familias más influyentes, quienes gobiernan el entorno escolar con reglas no escritas, jerarquías marcadas y dinámicas de exclusión.

El equilibrio comienza a romperse con la llegada de Kang Ha, un alumno becado de origen humilde que ingresa como estudiante transferido. Mientras intenta adaptarse a un mundo que no le pertenece, descubre que detrás de las sonrisas perfectas hay alianzas peligrosas y rivalidades profundas.

Tráiler de Jerarquía Embed - Jerarquía | Tráiler oficial | Netflix Reparto de Jerarquía El elenco principal está integrado por:

Lee Chae-min como Kang Ha, el estudiante becado que desafía el orden establecido.

Kim Jae-won como Kim Ri-an, heredero del poderoso Grupo Jooshin.

Roh Jeong-eui como Jung Jae-yi, figura influyente dentro del instituto.

La serie fue creada por Bae Hyeon-jin y Chu Hye-mi, quienes apostaron por un enfoque más social y psicológico dentro del género juvenil coreano.