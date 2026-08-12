Transmisión de la NASA: cómo ver en vivo el eclipse de sol

El eclipse total de sol se podrá ver durante el mediodía en Argentina.

Este miércoles 12 de agosto se despliega en el cielo uno de los espectáculos astronómicos más esperados de la década: un eclipse total de sol, que se iniciará a las 12:35 (hora argentina).

La Luna se cruzará exactamente entre la Tierra y nuestra estrella, proyectando un estrecho corredor de sombra que avanzará a más de 3.400 kilómetros por hora. Su recorrido comenzará en el extremo norte de Siberia, cruzará el océano Ártico, Groenlandia e Islandia, y finalizará en el sur de Europa tras atravesar España y un pequeño rincón de Portugal.

A nivel global, la fase parcial iniciará pasado el mediodía argentino, mientras que el momento cumbre, la total oscuridad, se alcanzará a las 14:47 sobre las aguas del Atlántico Norte, al oeste de Islandia. En ese punto exacto, el día se volverá noche durante 2 minutos y 18 segundos a lo largo de una franja de oscuridad de casi 300 kilómetros de ancho.

Eclipse total de sol: dónde se verá en Sudamérica Sudamérica quedará completamente al margen de este evento. Al desarrollarse en su totalidad en el hemisferio norte, en Argentina no se percibirá cambio alguno en la luminosidad del día ni en el disco solar.

Para quienes quieran seguir el evento en directo, la NASA ofrecerá una transmisión oficial vía streaming a partir de las 14:15. En cuanto a los próximos eventos locales, los aficionados argentinos podrán contemplar un eclipse parcial de Luna a finales de este mismo mes (la noche del 27 al 28 de agosto) y deberán esperar hasta el 6 de febrero de 2027 para presenciar un eclipse solar anular que cruzará la Patagonia.

Cómo ver en vivo el eclipse de sol La NASA dispuso una transmisión en su canal de YouTube para ver el fenómeno en directo.