IR A
IR A

Dos exGran Hermano confirmaron su noviazgo y causaron furor en redes: "Mi corazón está feliz"

Una de las relaciones más esperadas de la casa más famosa finalmente se hizo realidad. ¿De quiénes se trata?

Dos ex participantes de Gran Hermano confirmaron su noviazgo.

Dos ex participantes de Gran Hermano confirmaron su noviazgo.

Tato Algorta y Luz Tito confirmaron su romance desde la playa y la noticia causo furor en las redes sociales.

Cande Molfese reveló que ya eligió el nombre de su bebé.
Te puede interesar:

Cande Molfese reveló que ya eligió el nombre para su bebé y dio pistas: ¿cuál será?

Lo cierto es que la pareja despertó suspiros desde el primer día que pisaron la casa de Gran Hermano y, después de meses de rumores, finalmente confirmó su romance, desde unas publicaciones inesperadas.

Desde Punta Cana llegó el video que terminó con todas las especulaciones. En las imágenes, ambos se mostraron muy felices mientras bailaban en medio de las paradisíacas playas caribeñas.

En un momento de la grabación, Tato levanta a la jujeña y, antes de que termine el video, le da un beso, un gesto con el que dejaron en claro que entre ellos hay algo más que una amistad y confirmaron los rumores que habían comenzado meses atrás.

Mi corazón está feliz”, escribió el participante uruguayo, dejando en evidencia el gran momento que atraviesa. Además, compartió en sus historias una foto que le sacó a Luz mientras tomaba un trago y agregó: “Vine con mi favorita”, junto al emoji de un osito.

Tato y Luz: una relación que comenzó hace meses

Si bien los rumores corrían hace meses, la pareja deslizó que se estaban "frecuentando" tras pasar por el programa de streaming conducido por Pepe Ochoa.

Hace varios meses, Luz anunció la separación de su novio, "el Pestañas", quien entró a la casa y mantuvo una tensa rivalidad con el ganador de ese año. Frente a la ruptura, desde las redes comenzaron a surgir rumores sobre un posible acercamiento entre ella y Tato. Sin embargo, todo empezó a escalar más cuando los participantes comenzaron a mostrarse juntos públicamente.

Fue el mismísimo Ochoa quien se encargó de quitarle todas las dudas a los usuarios y directamente les consultó a ambos si estaban juntos. Lejos de esquivar el tema, Luz Tito soltó una frase que despertó la duda de la mesa: "Nosotros nos estamos disfrutando un montón", respondió con un tono picaresco.

Inmediatamente, Ochoa se refirió a la expresión facial que tenía Algorta luego de escuchar las palabras de Luz. "Es la cara de un tipo enamorado, y no lo voy a mandar al frente", expresó.

Entre risas, el exhermanito respondió: "Ya me mandaste al frente con que estoy enamorado", reconoció. Además, no paró de elogiar a la jujeña y reveló lo que siente por ella: "Cuando la conocés a Luz te impacta, te impresiona, te completa. La admiro mucho".

Por su parte, Luz habló sobre el vínculo que los une. "Nos complementamos un montón y es re importante eso para el vínculo", reveló.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Las participantes atravesaron momentos de mucha sensibilidad al recordar sus historias de vida.
play

Récord mundial en Gran Hermano: por primera vez, las últimas nueve participantes son mujeres

Una participante del reality tuvo un accidente y contó los detalles en redes.

Una ex Gran Hermano chocó con su auto y lo contó en redes: "Nos dimos un golpazo"

Una cuestionable actitud de una las participantes llamó la atención.

Polémica: la desagradable actitud que podría terminar con una dura sanción en Gran Hermano

Denisse recibió el alta.

La ex Gran Hermano Denisse González recibió el alta, pero un detalle preocupó a sus fans: "Esto todavía no terminó"

Los principales participantes de Gran Hermano edición 2015.

El ex Gran Hermano que sufrió una estafa millonaria: "No tengo plata ni para una gaseosa"

play

Habló Brian Lanzelotta, ex Gran Hermano, tras ser estafado en $17 millones: "Me arruinaron"

últimas noticias

El hecho ocurrió en Recoleta.

Explosión en un edificio de Recoleta: hay al menos 11 heridos y evacuaron a 12 personas

Hace 10 minutos
El Polaco está activo en redes y mostró, otra vez, su cambio físico. 

El Polaco mostró su cambio físico y reveló qué lo llevó a priorizar su bienestar: "Por mi familia"

Hace 11 minutos
Se abrió el debate en EEUU por el plan de Trump para endurecer controles migratorios.

Polémica en EEUU: Trump impulsa guantes eléctricos para equipar a los agentes del ICE

Hace 15 minutos
La nueva pelota inteligente de LaLiga de España. 

Lanzan una tecnología que puede cambiar el VAR: así funciona la nueva pelota "inteligente" de LaLiga

Hace 21 minutos
El encuentro fue coordinado por Karina Milei y Mauricio Macri.

Tras una charla entre Macri y Karina Milei, representantes del Gobierno y del PRO se reúnen en Casa Rosada

Hace 34 minutos