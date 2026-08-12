Dos exGran Hermano confirmaron su noviazgo y causaron furor en redes: "Mi corazón está feliz"

Una de las relaciones más esperadas de la casa más famosa finalmente se hizo realidad. ¿De quiénes se trata?

Tato Algorta y Luz Tito confirmaron su romance desde la playa y la noticia causo furor en las redes sociales.

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Lo cierto es que la pareja despertó suspiros desde el primer día que pisaron la casa de Gran Hermano y, después de meses de rumores, finalmente confirmó su romance, desde unas publicaciones inesperadas.

Desde Punta Cana llegó el video que terminó con todas las especulaciones. En las imágenes, ambos se mostraron muy felices mientras bailaban en medio de las paradisíacas playas caribeñas.

En un momento de la grabación, Tato levanta a la jujeña y, antes de que termine el video, le da un beso, un gesto con el que dejaron en claro que entre ellos hay algo más que una amistad y confirmaron los rumores que habían comenzado meses atrás.

“ Mi corazón está feliz” , escribió el participante uruguayo, dejando en evidencia el gran momento que atraviesa. Además, compartió en sus historias una foto que le sacó a Luz mientras tomaba un trago y agregó: “Vine con mi favorita”, junto al emoji de un osito.

Tato y Luz: una relación que comenzó hace meses

Si bien los rumores corrían hace meses, la pareja deslizó que se estaban "frecuentando" tras pasar por el programa de streaming conducido por Pepe Ochoa.

Hace varios meses, Luz anunció la separación de su novio, "el Pestañas", quien entró a la casa y mantuvo una tensa rivalidad con el ganador de ese año. Frente a la ruptura, desde las redes comenzaron a surgir rumores sobre un posible acercamiento entre ella y Tato. Sin embargo, todo empezó a escalar más cuando los participantes comenzaron a mostrarse juntos públicamente.

Fue el mismísimo Ochoa quien se encargó de quitarle todas las dudas a los usuarios y directamente les consultó a ambos si estaban juntos. Lejos de esquivar el tema, Luz Tito soltó una frase que despertó la duda de la mesa: "Nosotros nos estamos disfrutando un montón", respondió con un tono picaresco.

Inmediatamente, Ochoa se refirió a la expresión facial que tenía Algorta luego de escuchar las palabras de Luz. "Es la cara de un tipo enamorado, y no lo voy a mandar al frente", expresó.

Entre risas, el exhermanito respondió: "Ya me mandaste al frente con que estoy enamorado", reconoció. Además, no paró de elogiar a la jujeña y reveló lo que siente por ella: "Cuando la conocés a Luz te impacta, te impresiona, te completa. La admiro mucho".

Por su parte, Luz habló sobre el vínculo que los une. "Nos complementamos un montón y es re importante eso para el vínculo", reveló.