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Horóscopo de hoy, jueves 6 de agosto

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

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Enterate qué depara tu signo para este jueves.

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Conocé lo que te depara el horóscopo para este jueves 6 de agosto de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud, el amor y el dinero.
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Horóscopo de hoy, miércoles 5 de agosto

Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

Su gran magnetismo atraerá a todo tipo de personas. Por fin le conceden el crédito solicitado. Aproveche un viaje de trabajo para soltar tensiones. Decaimiento pasajero, no se preocupe, no es nada.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

La familia será su gran apoyo y el mayor motivo de alegrías. Cuide sus finanzas y sea prudente con el dinero. En lo profesional, se avecinan cambios imprevistos. El descanso es imprescindible para su salud

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Día muy nostálgico recordando un amor. La economía le tendrá hoy inquieto y preocupado. En lo laboral, todo lo que se proponga le saldrá bien. Afronte las contrariedades y no se altere.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Si hay personas que le hacen daño, ponga distancia. Deberá tomar una determinación con ese posible negocio. Demasiadas responsabilidades laborales. Hable con su médico de ese cansancio.

Leo

(23 de julio al 21 de agosto)

El diálogo con su pareja creará muy buen ambiente. Sus sueños se cumplen por un ingreso extra de dinero. Puede llegar un ascenso laboral inesperado. Tiene todo el tiempo del mundo para ponerse en forma.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Su relación de pareja está necesitando una terapia. Ha llegado el momento de ahorrar. En el trabajo, día monótono. Su piel necesita más que nunca de sus atenciones.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Se siente agredido por un amigo, aclárelo cuanto antes. No debe derrochar aunque haya ganado mucho dinero. Evite los enfrentamientos con sus jefes. Debe descansar más y tratar de relajarse.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

No se compadezca tanto, quién no ha tenido problemas amorosos. Debe ser más prudente y comedido con el dinero. Muéstrese más seguro y le darán más trabajos. Si es usted persona fumadora, vigile su garganta.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Los astros aportan un clima agradable a su relación de pareja. Si va a comprar un inmueble, hoy es el día. Hoy consigue sus objetivos profesionales. Mucho más relajado con los temas de salud, buena señal.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Convivencia familiar tranquila. Va a descubrir nuevas maneras de obtener dinero. Situaciones muy divertidas en su trabajo. Moderación con el consumo de alcohol y tabaco.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Ganará la confianza de un nuevo amigo. En lo económico, desconfíe del dinero fácil. Buen día para pedir aumento de sueldo. Le conviene hacerse un chequeo médico.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

En su relación afectiva, sea más generoso. Sea práctico cuando los gastos le agobien. Su saber estar le abrirá numerosas puertas en el trabajo. Tendencia a caídas o tropezones, vigile su calcio.

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