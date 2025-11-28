+ Seguir en

El famoso astrólogo reveló los mantras que cada perfil astral debe repetir para activar la gratitud y la abundancia en uno de los días energéticamente más poderosos del año.

El Niño Prodigio revela el mantra de cada signo del zodíaco para atraer prosperidad en Thanksgiving . El famoso astrólogo compartió las frases de gratitud capaces de activar la abundancia justo a tiempo para la celebración de Acción de Gracias.

Horóscopo de hoy, viernes 28 de noviembre

Víctor Florencio, conocido mundialmente como Niño Prodigio, reveló el mantra especial que cada signo del zodíaco debe repetir en Thanksgiving para atraer prosperidad, claridad emocional y equilibrio espiritual. Según explicó, este 27 de noviembre se abre un portal energético que funciona como un imán para el dinero y el amor, por lo que las palabras adecuadas potencian el agradecimiento y generan un campo fértil para recibir salud, amor y bienestar.

El especialista señaló además que Saturno retrógrado en Piscis está llegando a su fin y este momento es ideal para revisar procesos internos, cerrar ciclos y agradecer lo vivido. Desde el programa Al Rojo Vivo, compartió los mantras que cada signo debe repetir durante Acción de Gracias para activar un nuevo flujo de energía positiva.

Aries (21 de marzo al 19 de abril)

La escucha activa permitirá comprender por qué ciertas personas o vínculos se alejaron. Niño Prodigio recomienda repetir: “Agradezco lo aprendido y libero aquello que me pesa”.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Se aclararán temas laborales que llevan tiempo esperando una resolución. La frase sugerida: “Agradezco porque todo se va a acomodar en su lugar, donde debe de estar”.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

La creatividad vuelve a despertar y es momento de retomar proyectos pausados. El mantra indicado: “Agradezco cada inspiración que habita en mí”.

Signos de Tierra

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

La flexibilidad será clave para abrir el corazón. El mantra recomendado es: “Agradezco la luz del sol y la luz que recibo”.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

Es tiempo de soltar culpas antiguas y reconocer el crecimiento personal. Niño Prodigio aconseja repetir: “Agradezco mis procesos y lo que aprendí de ellos”.

Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

El hogar encontrará armonía y habrá reuniones emotivas. El lema para estos días: “Agradezco el amor que sostiene a mi familia”.

Signos de Aire

Géminis (21 de mayo al 21 de junio)

Una decisión profesional abrirá oportunidades clave. El mantra sugerido: “Agradezco todas esas bendiciones que llegan a mi vida”.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

La comunicación fluye con suavidad y comprensión. Niño Prodigio recomienda repetir: “Agradezco las palabras que curan mi alma”.

Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Una verdad saldrá a la luz y traerá claridad. La afirmación indicada es: “Agradezco porque ya no habrá más mentiras en mi vida y, de ahora en adelante, habrá claridad”.

Signos de Agua

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Una conversación importante traerá alivio emocional. La frase de agradecimiento es: “Agradezco lo que se queda y bendigo lo que se va”.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre)

La energía del hogar se armoniza y desaparece la pesadez. El lema para este signo: “Agradezco lo que se devuelve con armonía”.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Saldrá a la luz una fuerza interior que estaba dormida. El mantra recomendado: “Agradezco la fuerza que nació en mí”.