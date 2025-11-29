29 de noviembre de 2025 Inicio
Horóscopo de hoy, domingo 30 de noviembre

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Enterate que depara el zodíaco para tu signo.

Enterate que depara el zodíaco para tu signo.

Conoce lo que te depara el horóscopo para este domingo 30 de noviembre de 2025 con relación al amor, salud, abajo según tu signo del zodíaco.

¿Cuáles son los 4 signos que se ponen más dramáticos?
Luna en Cáncer: los 4 signos que se ponen más dramáticos

Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

Su relación progresa gracias a sus amigos. Descubra la manera de invertir sus ahorros positivamente. Le conviene recordar que no está solo en su trabajo. Fenomenal si aguanta una semana a verdura, fruta y pescado.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

No caiga en esa aventura sentimental, no es de fiar. Sea cauto al gastar el dinero ahorrado. Se sentirá bastante seguro entre sus superiores. El estrés es la causa de su malestar; relájese.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

No se resista a querer a quien le quiere. Ahorre todo lo que pueda porque lo va a necesitar. Se está demorando su ascenso, expóngalo. Los cambios atmosféricos pueden influir en su salud.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Conocerá a una persona que no le conviene demasiado. Puede aprovechar ahora para solicitar un crédito. Va a empezar a recoger los frutos de esfuerzos laborales anteriores. Cuidarse no quiere decir obsesionarse.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Estará un poco celoso de su pareja, no tiene motivos. Le van a comunicar una subida de sueldo. Los nuevos trabajos serán bien recibidos por todos. Salud excelente gracias a los ejercicios físicos.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Le llamarán para quedar, no lo desaproveche. Dispone de dinero gracias a sus esfuerzos por ahorrar. Está tranquilo debido a la buena marcha del trabajo. Las jaquecas desaparecen.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Descubrirá nuevos aspectos de su carácter, se querrá más. No se preocupe por gastos imprevistos. Es un gran profesional y hoy lo demostrará. Buena salud, pero nunca está de más hacer algo de ejercicio.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Puede sentir nuevos estímulos pasionales. Decídase a disfrutar sin mirar tanto el euro. Asuma nuevas responsabilidades, está capacitado. Está en forma, lleno de vitalidad.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Comparta más cosas con su pareja y verá la vida de otro color. Le ofrecerán un negocio en el que no es oro todo lo que reluce. Recobra el interés en el trabajo gracias a un viejo proyecto. Va a sentirse fuerte y con buen ánimo.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Sea más tolerante con su pareja. La fortuna le sonreirá dando a su economía un empujón. Si un compañero le está buscando, párele los pies. Dolores de espalda; cuidado con las posturas.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Piense más en los pequeños detalles del amor. No tiene control alguno de lo que gasta ni de lo que gana. Las aguas profesionales vuelven a su cauce. Las bajadas de tensión pueden producirle mareos.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Intente comprender lo que demanda su pareja. La palabra clave en esta jornada es inversión. Buenas vibraciones relacionadas con el trabajo. La obsesión por el físico está empezando a ser peligrosa.

