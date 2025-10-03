3 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Sol trígono Mercurio de hoy: qué signos logran concretar sus sueños

Es un día ideal para concretar sueños a través de la palabra, el diálogo y los acuerdos, con Libra, Aries, Géminis y Sagitario como los más favorecidos.

Por
El Sol en Libra forma un trígono con Mercurio en el mismo signo

El Sol en Libra forma un trígono con Mercurio en el mismo signo, potenciando la comunicación motivando la concrecion de sueños para algunos signos.

Este viernes 3 de octubre el cielo nos regala un aspecto armónico: el Sol en Libra forma un trígono con Mercurio en el mismo signo, potenciando la comunicación y la capacidad de negociación. Es una jornada ideal para poner en palabras lo que deseamos y dar pasos concretos hacia la materialización de nuestros sueños.

Las predicciones de NIño Prodigio.
Te puede interesar:

Horóscopo de Niño Prodigio para hoy viernes 3 de octubre: qué dice tu signo

Mercurio, planeta de la mente y la palabra, al unirse al Sol en un trígono, ilumina ideas y pensamientos. Todo aquello que se exprese desde el equilibrio y la diplomacia tendrá más posibilidades de hacerse realidad. Hablar en dupla, llegar a acuerdos o negociar será mucho más sencillo.

Con el astro solar transitando el signo de la balanza, Libra se convierte en el gran protagonista de octubre. La vibra libriana se impone con fuerza, invitando a todos a buscar diplomacia, equilibrio, armonía y belleza en cada acción. Su regente, Venus, refuerza el magnetismo y la capacidad de crear vínculos positivos, motivando a sembrar acuerdos duraderos y a rodearse de aquello que eleva la estética y la paz interior.

mujer sueño

Signos más favorecidos por el trígono del Sol con Mercurio

Si bien todos sentirán este clima astral, hay ciertos signos que podrán aprovecharlo con mayor intensidad:

  • Libra, que sentirá un gran respaldo energético para ordenar planes y expresar lo que realmente desea.
  • Aries, que podrá encontrar en sus vínculos el apoyo que necesita para avanzar en proyectos personales.
  • Géminis, que contará con fluidez mental y nuevas ideas que se transforman en oportunidades.
  • Sagitario, que recibirá propuestas inspiradoras y caminos abiertos para concretar lo que soñaba.

El trígono entre Sol y Mercurio nos recuerda que los pensamientos y palabras son semillas que germinan. Hoy, más que nunca, conviene usarlas con intención y claridad, porque lo que se diga y acuerde puede marcar un antes y un después.

Noticias relacionadas

Enterate que depara para tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.

Horóscopo de hoy, viernes 3 de octubre

La Luna Nueva en Libra del 21 de octubre de 2025, en el grado 28 del signo, llega con una fuerza muy especial porque está regida por Venus.

Luna Nueva en Libra del 21 de octubre: ¿cómo impacta en todos los signos?

Enterate que depara tu signo para este jueves.

Horóscopo de hoy, jueves 2 de octubre

LUna llena de la Cosecha: ¿Cómo impacta en todos los signos?.

¿Cómo impacta la Luna de la Cosecha de octubre en todos los signos?

Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud, el amor y el dinero.

Horóscopo de hoy, miércoles 1 de octubre

Venus en Libra: ¿cuáles son los signos que se enamoran?

Venus entra en Libra: ¿cuáles son los signos que se enamoran?

Rating Cero

La pareja se inclinó por celebrar su unión en un lugar exclusivo que ya fue escenario de bodas de alto perfil.

¿Boda confirmada? Dónde se casarían Tini Stoessel y Rodrigo de Paul y cuándo sería la fiesta

Miracle de Lancôme es la fragancia elegida por Paula Chaves como sello personal.

Este es el perfume favorito de Paula Chaves: de qué marca es y cuánto sale

Está en Netflix y es francesa: la comedia romántica más impactante que vas a ver este año

Una periodista deberá acudir a un asesino en prisión para rescatar a una mujer.
play

La atrapante miniserie de Netflix sobre un hombre condenado a muerte que desarrolla una habilidad

Sabrina Rojas destrozó a Milett Figueroa

No la perdonó: tras rumores de romance con Marcelo Tinelli, Sabrina Rojas destrozó a Milett Figueroa

El resultado es una narrativa que combina el horror con la épica superheroica.

Cuál es el llamativo récord que rompió Marvel con su última serie: superó a Infinity War

últimas noticias

Una columna de humo se eleva sobre ciudad de Gaza tras un bombardeo de Israel.

Hamás aceptó el acuerdo de paz de Trump, pero pide "negociar los detalles del plan"

Hace 32 minutos
Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI.

Georgieva se comunicó con el secretario del Tesoro de Estados Unidos en la previa de la reunión con Luis Caputo

Hace 59 minutos
play

La justicia de Perú dictó la prisión preventiva con fines de extradición pasiva para Pequeño J

Hace 1 hora
Su explicación llamó la atención por conectar lo cotidiano con el impacto del estrés infantil en el desarrollo cerebral.

Un experto en psicología reveló el significado oculto de que una persona llegue siempre tarde

Hace 1 hora
La pareja se inclinó por celebrar su unión en un lugar exclusivo que ya fue escenario de bodas de alto perfil.

¿Boda confirmada? Dónde se casarían Tini Stoessel y Rodrigo de Paul y cuándo sería la fiesta

Hace 1 hora