Sol trígono Mercurio de hoy: qué signos logran concretar sus sueños Es un día ideal para concretar sueños a través de la palabra, el diálogo y los acuerdos, con Libra, Aries, Géminis y Sagitario como los más favorecidos.







El Sol en Libra forma un trígono con Mercurio en el mismo signo, potenciando la comunicación motivando la concrecion de sueños para algunos signos.

Este viernes 3 de octubre el cielo nos regala un aspecto armónico: el Sol en Libra forma un trígono con Mercurio en el mismo signo, potenciando la comunicación y la capacidad de negociación. Es una jornada ideal para poner en palabras lo que deseamos y dar pasos concretos hacia la materialización de nuestros sueños.

Mercurio, planeta de la mente y la palabra, al unirse al Sol en un trígono, ilumina ideas y pensamientos. Todo aquello que se exprese desde el equilibrio y la diplomacia tendrá más posibilidades de hacerse realidad. Hablar en dupla, llegar a acuerdos o negociar será mucho más sencillo.

Con el astro solar transitando el signo de la balanza, Libra se convierte en el gran protagonista de octubre. La vibra libriana se impone con fuerza, invitando a todos a buscar diplomacia, equilibrio, armonía y belleza en cada acción. Su regente, Venus, refuerza el magnetismo y la capacidad de crear vínculos positivos, motivando a sembrar acuerdos duraderos y a rodearse de aquello que eleva la estética y la paz interior.

Signos más favorecidos por el trígono del Sol con Mercurio Si bien todos sentirán este clima astral, hay ciertos signos que podrán aprovecharlo con mayor intensidad: