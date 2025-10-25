Horóscopo de hoy, domingo 26 de octubre

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Enterate que depara el zodíaco para tu signo.

Conoce lo que te depara el horóscopo para este domingo 26 de octubre de 2025 con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Los tres signos más afortunados en octubre 2025

(21 de marzo al 20 de abril)

Gran necesidad de dar y recibir afecto. Buen momento para las inversiones. No eche a perder todo el trabajo realizado, por una nimiedad. Ligero dolor de cabeza a media tarde.

(21 de abril al 21 de mayo)

La comunicación es fundamental en las relaciones. Momento para generar prosperidad económica. Sentirá que la rutina laboral domina todo lo que hace. Salga con sus amigos y verá cómo su salud mejora.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Buen día para disfrutar de un romance agradable. Le amenazan importantes gastos extras, sea comedido. Aproveche las oportunidades laborales que le surjan. Buena salud, pero nunca está de más hacer algo de ejercicio.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Un compañero de trabajo se interesa por usted. Dentro de poco surgirá un viaje que se puede permitir. El trabajo en equipo le gustará más de lo que pensaba. Su organismo tiene limitaciones, no lo fuerce.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Buena comunicación con su pareja gracias al esfuerzo mutuo. Ocasión para invertir su dinero en algo seguro. Escuche a los más veteranos en su trabajo. La recuperación de su enfermedad le obliga a caminar.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

El entendimiento con su pareja es perfecto. Supera su mala situación económica. Actúe con paciencia, sobre todo con los compañeros. Sano, fuerte y con ganas de actividad.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Situación fácil y complaciente en el plano afectivo. Plutón ejerce una fuerza positiva sobre sus cuentas. Compagine su trabajo con la ayuda a los compañeros. Muy a tiempo la visita al oculista.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre

Las conductas apasionadas le traerán malos resultados. Lo más aconsejable es que ahorre durante unos meses. Día perfecto para programar nuevos trabajos. Manténgase erguido al caminar para no cargar la espalda.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Día especialmente divertido, pero no se pase con las fiestas. Jornada ideal para invertir o especular en bolsa. Las conexiones con sus clientes son buenas. Cuídese la zona lumbar, no cargue peso.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Refúgiese en su familia y sus amigos. Su cuenta bancaria va creciendo poco a poco. Haga su trabajo como siempre, no compita. En la medida de lo posible, vigile más su estado de salud.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Jornada conflictiva con su pareja. La decisión que ha tomado repercute en sus ahorros. El panorama profesional es francamente esperanzador. El sueño le impedirá concentrarse y rendir al cien por cien.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Las disputas amorosas solo se solucionan a través del diálogo. Suerte en los juegos de azar. Muchos cambios en el trabajo, aprovéchelos. Debe empezar hoy mismo a cuidarse.