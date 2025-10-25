25 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Mercurio retrógrado en noviembre 2025: los signos más afectados por su energía

Su influencia ya se percibe desde el 21 de octubre, fecha en la que comenzó la fase de pre-sombra al alcanzar los 20°42’ de Escorpio.

Por
Mercurio se prepara para retrogradar en noviembre y ya comenzó a mostrar su influencia.

Mercurio se prepara para retrogradar en noviembre y ya comenzó a mostrar su influencia.

  • Mercurio retrógrado comienza el 9 de noviembre de 2025, pero su energía ya se siente desde el 21 de octubre, con la fase de pre-sombra.
  • Sagitario, Géminis y Virgo serán los signos más afectados por este tránsito, con revisiones en comunicación, viajes y rutinas.
  • Es tiempo de revisar decisiones, contratos y vínculos antes de tomar nuevas iniciativas.
  • La clave: pausa, introspección y aprendizaje, para aprovechar la energía de Mercurio y no resistirse al cambio.
Enterate que deparan los astros para tu signo.
Te puede interesar:

Horóscopo de hoy, sábado 25 de octubre

Mercurio se prepara para retrogradar en noviembre y ya comenzó a mostrar su influencia. Durante esta etapa de pre-sombra, las decisiones, conversaciones y acuerdos pueden verse puestos a prueba. Según la astrología, hay tres signos que sentirán con más intensidad los efectos de este tránsito.

En los últimos días, Mercurio retrógrado comenzó a disminuir su velocidad aparente en el cielo. Aunque todavía continúa su movimiento directo, lo hace de forma más pausada, marcando el inicio de la etapa previa a su reconocida retrogradación.

El astrólogo Álvaro Norambuena Donoso explica que este fenómeno se llama fase de pre-sombra, un período esencial para revisar, anticipar y ajustar los temas que se pondrán a prueba durante el retroceso. “Es una ralentización gradual, como cuando ves la señal del peaje próximo y bajás conscientemente la velocidad”, señala el especialista, destacando la energía introspectiva de esta fase. De acuerdo con Norambuena, el ciclo de Mercurio retrógrado de noviembre 2025 se inicia formalmente el 9 de noviembre, cuando el planeta aparente retroceder desde el grado 6 de Sagitario.

Mercurio retrógrado

Los signos más afectados por Mercurio retrógrado

Aunque Escorpio y Aries suelen asociarse con procesos intensos, en esta ocasión los signos más afectados serán Sagitario, Géminis y Virgo, cada uno por motivos distintos:

  • Sagitario: el tránsito se da directamente sobre su signo, por lo que puede generar confusión mental, retrasos en viajes, exámenes o trámites. Es tiempo de bajar el ritmo y enfocarse en lo esencial.
  • Géminis: regido por Mercurio, sentirá el impacto en su vida profesional y vínculos sociales. Conversaciones malinterpretadas o cambios de planes serán parte del proceso de aprendizaje.
  • Virgo: otro signo regido por Mercurio. La retrogradación afectará sus rutinas y decisiones laborales, obligándolo a reorganizar horarios y prioridades para recuperar el equilibrio.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Enterate que depara para tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.

Horóscopo de hoy, viernes 24 de octubre

Hay un ritual perfecto para transformar tu energía y renacer con el Sol en Escorpio.

Ritual de Escorpio: el método para transformar tu energía y renacer

Enterate que depara tu signo para este jueves.

Horóscopo de hoy, jueves 23 de octubre

Sol en Escorpio: ¿cómo impacta en todos los signos?

El Sol entra en Escorpio: ¿Cómo impacta en todos los signos?

Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud, el amor y el dinero.

Horóscopo de hoy, miércoles 22 de octubre

La Luna Nueva en Libra nos invita a equilibrar nuestras relaciones.

Luna Nueva en Libra: ¿cómo impacta en todos los signos?

Rating Cero

Thiago Medina deberá operarse.

La delicada operación que deberá realizarse Thiago Medina para respirar por sus propios medios

Marlon Wayans consolidó su fama con películas como Scary Movie y ¿Y dónde están las rubias?

La impresionante transformación del actor de ¿Y dónde están las rubias? para el regreso de Scary Movie

play

Marcela Feudale: "Nunca hubo un nivel de cipayismo en sangre como el de hoy"

La Legislatura porteña declaró Huésped de Honor al reconocido músico y compositor británico.

Rod Stewart, sobre la Argentina: "Acá está el mejor público de todo el mundo, la tierra de Messi y Maradona"

La actriz  se tomará unas vacaciones para encontrarse con su novio en Nueva York.

"El sexo a la tercera edad se lo pasa genial": Georgina Barbarossa confesó cómo es la intimidad con un hombre 25 años menor

Cuando el exfutbolista y la cantante se casaron ya eran famosos.

Victoria Beckham rompió el silencio sobre las infidelidades de David Beckham: "Muchas cosas encima"

últimas noticias

Las fuertes lluvias ocasionaron inundaciones sobre la Avenida General Paz 

Quién era la persona que murió en medio del temporal en el AMBA

Hace 22 minutos
Cuál es el ejercicio que recomiendan siempre los entrenadores.

Ni planchas ni abdominales: el ejercicio sencillo que es el favorito de los personal trainer

Hace 23 minutos
El look de Thiago Almada para una sesión de fotos.

No deja de lado la moda: Thiago Almada lución un look casual con aires vintage

Hace 26 minutos
Estos bodegones porteños tienen increíbles variedades de milanesa.

Los mejores 2 bodegones de Buenos Aires que se destacan por tener mucha variedad de milanesas

Hace 28 minutos
Mercurio se prepara para retrogradar en noviembre y ya comenzó a mostrar su influencia.

Mercurio retrógrado en noviembre 2025: los signos más afectados por su energía

Hace 29 minutos