Mercurio retrógrado en noviembre 2025: los signos más afectados por su energía







Sagitario, Géminis y Virgo serán los signos más afectados por este tránsito, con revisiones en comunicación, viajes y rutinas.

Es tiempo de revisar decisiones, contratos y vínculos antes de tomar nuevas iniciativas.

La clave: pausa, introspección y aprendizaje, para aprovechar la energía de Mercurio y no resistirse al cambio.

Mercurio se prepara para retrogradar en noviembre y ya comenzó a mostrar su influencia. Durante esta etapa de pre-sombra, las decisiones, conversaciones y acuerdos pueden verse puestos a prueba. Según la astrología, hay tres signos que sentirán con más intensidad los efectos de este tránsito.

En los últimos días, Mercurio retrógrado comenzó a disminuir su velocidad aparente en el cielo. Aunque todavía continúa su movimiento directo, lo hace de forma más pausada, marcando el inicio de la etapa previa a su reconocida retrogradación.

El astrólogo Álvaro Norambuena Donoso explica que este fenómeno se llama fase de pre-sombra, un período esencial para revisar, anticipar y ajustar los temas que se pondrán a prueba durante el retroceso. “Es una ralentización gradual, como cuando ves la señal del peaje próximo y bajás conscientemente la velocidad”, señala el especialista, destacando la energía introspectiva de esta fase. De acuerdo con Norambuena, el ciclo de Mercurio retrógrado de noviembre 2025 se inicia formalmente el 9 de noviembre, cuando el planeta aparente retroceder desde el grado 6 de Sagitario.

Mercurio retrógrado

Los signos más afectados por Mercurio retrógrado Aunque Escorpio y Aries suelen asociarse con procesos intensos, en esta ocasión los signos más afectados serán Sagitario, Géminis y Virgo, cada uno por motivos distintos: Sagitario: el tránsito se da directamente sobre su signo, por lo que puede generar confusión mental, retrasos en viajes, exámenes o trámites. Es tiempo de bajar el ritmo y enfocarse en lo esencial.

Géminis: regido por Mercurio, sentirá el impacto en su vida profesional y vínculos sociales. Conversaciones malinterpretadas o cambios de planes serán parte del proceso de aprendizaje.

Virgo: otro signo regido por Mercurio. La retrogradación afectará sus rutinas y decisiones laborales, obligándolo a reorganizar horarios y prioridades para recuperar el equilibrio.