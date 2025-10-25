Luna en Sagitario: los signos que reciben señales del destino este 25 de octubre La clave de este tránsito es confiar en lo que se siente verdadero, aunque aún no sea racional. Bajo su influencia, el universo tiende a mostrarnos que la suerte y el devenir se manifiestan cuando nos animamos a creer. Por







Hoy la Luna transita por el signo de Sagitario, activando una energía de expansión para algunos signos.

Fuego y agua: la Luna en Sagitario y el Sol en Escorpio crean una mezcla entre expansión y profundidad emocional.

Señales del destino: coincidencias, intuiciones o reencuentros pueden marcar un giro importante.

Signos más favorecidos: Sagitario, Aries, Leo, Escorpio y Piscis sentirán con más fuerza esta energía.

Clima energético: ideal para creer, soltar el control y abrirte a nuevas oportunidades que el universo te muestra.

Hoy la Luna transita por el signo de Sagitario, activando una energía de expansión, entusiasmo y búsqueda de sentido. Este tránsito invita a mirar más allá de lo inmediato, confiar en la intuición y abrirse a nuevas experiencias. ¿cuáles son los signos que reciben señales del destino este 25 de octubre?

Sin embargo, el Sol continúa en Escorpio, creando una mezcla intensa y poco común: el fuego visionario sagitariano se combina con la profundidad emocional y transformadora del agua escorpiana.

Mientras Escorpio nos empuja a mirar hacia adentro, sanar heridas y enfrentar verdades incómodas, Sagitario quiere salir al mundo, explorar y conectar con algo más grande. Esta fusión puede sentirse como un tira y afloje entre el deseo de introspección y la necesidad de expansión. Es un momento perfecto para revisar creencias, cerrar ciclos emocionales y abrir espacio para lo nuevo.

mujer escribiendo