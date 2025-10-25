Luna en Sagitario: los signos que reciben señales del destino este 25 de octubre

Hoy la Luna transita por el signo de Sagitario, activando una energía de expansión, entusiasmo y búsqueda de sentido. Este tránsito invita a mirar más allá de lo inmediato, confiar en la intuición y abrirse a nuevas experiencias. ¿cuáles son los signos que reciben señales del destino este 25 de octubre?
Sin embargo, el Sol continúa en Escorpio, creando una mezcla intensa y poco común: el fuego visionario sagitariano se combina con la profundidad emocional y transformadora del agua escorpiana.
Mientras Escorpio nos empuja a mirar hacia adentro, sanar heridas y enfrentar verdades incómodas, Sagitario quiere salir al mundo, explorar y conectar con algo más grande. Esta fusión puede sentirse como un tira y afloje entre el deseo de introspección y la necesidad de expansión. Es un momento perfecto para revisar creencias, cerrar ciclos emocionales y abrir espacio para lo nuevo.
Los signos que reciben señales del destino este 25 de octubre
Con la Luna sagitariana, las señales del destino aparecen en forma de coincidencias, intuiciones o conversaciones reveladoras. Es un día ideal para pedirle al universo una señal clara y prestar atención a lo que llega: una frase, un número repetido o una persona que reaparece puede marcar un cambio de rumbo. Los perfiles astrales que reciben señales son:
- Sagitario: siente una renovación emocional y una claridad interior. Es momento de confiar en tus corazonadas.
- Aries: el fuego de la Luna te impulsa a tomar decisiones valientes y avanzar con confianza.
- Leo: se activa tu lado creativo y optimista; la inspiración puede venir de lugares inesperados.
- Escorpio: el Sol en tu signo te vuelve magnético, pero la Luna te invita a soltar el control y fluir.
- Piscis: intuición al máximo; sueños y señales que te muestran hacia dónde ir.