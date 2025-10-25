25 de octubre de 2025 Inicio
Luna en Sagitario: los signos que reciben señales del destino este 25 de octubre

La clave de este tránsito es confiar en lo que se siente verdadero, aunque aún no sea racional. Bajo su influencia, el universo tiende a mostrarnos que la suerte y el devenir se manifiestan cuando nos animamos a creer.

Por
Hoy la Luna transita por el signo de Sagitario

Hoy la Luna transita por el signo de Sagitario, activando una energía de expansión para algunos signos.

  • Fuego y agua: la Luna en Sagitario y el Sol en Escorpio crean una mezcla entre expansión y profundidad emocional.
  • Señales del destino: coincidencias, intuiciones o reencuentros pueden marcar un giro importante.
  • Signos más favorecidos: Sagitario, Aries, Leo, Escorpio y Piscis sentirán con más fuerza esta energía.
  • Clima energético: ideal para creer, soltar el control y abrirte a nuevas oportunidades que el universo te muestra.
Mercurio se prepara para retrogradar en noviembre y ya comenzó a mostrar su influencia.
Mercurio retrógrado en noviembre 2025: los signos más afectados por su energía

Hoy la Luna transita por el signo de Sagitario, activando una energía de expansión, entusiasmo y búsqueda de sentido. Este tránsito invita a mirar más allá de lo inmediato, confiar en la intuición y abrirse a nuevas experiencias. ¿cuáles son los signos que reciben señales del destino este 25 de octubre?

Sin embargo, el Sol continúa en Escorpio, creando una mezcla intensa y poco común: el fuego visionario sagitariano se combina con la profundidad emocional y transformadora del agua escorpiana.

Mientras Escorpio nos empuja a mirar hacia adentro, sanar heridas y enfrentar verdades incómodas, Sagitario quiere salir al mundo, explorar y conectar con algo más grande. Esta fusión puede sentirse como un tira y afloje entre el deseo de introspección y la necesidad de expansión. Es un momento perfecto para revisar creencias, cerrar ciclos emocionales y abrir espacio para lo nuevo.

mujer escribiendo

Los signos que reciben señales del destino este 25 de octubre

Con la Luna sagitariana, las señales del destino aparecen en forma de coincidencias, intuiciones o conversaciones reveladoras. Es un día ideal para pedirle al universo una señal clara y prestar atención a lo que llega: una frase, un número repetido o una persona que reaparece puede marcar un cambio de rumbo. Los perfiles astrales que reciben señales son:

  • Sagitario: siente una renovación emocional y una claridad interior. Es momento de confiar en tus corazonadas.
  • Aries: el fuego de la Luna te impulsa a tomar decisiones valientes y avanzar con confianza.
  • Leo: se activa tu lado creativo y optimista; la inspiración puede venir de lugares inesperados.
  • Escorpio: el Sol en tu signo te vuelve magnético, pero la Luna te invita a soltar el control y fluir.
  • Piscis: intuición al máximo; sueños y señales que te muestran hacia dónde ir.

