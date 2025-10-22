22 de octubre de 2025 Inicio
Horóscopo de hoy, jueves 23 de octubre

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Enterate que depara tu signo para este jueves.

Enterate que depara tu signo para este jueves.

Conoce lo que te depara el horóscopo para este jueves 23 de octubre de 2025 con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Sol en Escorpio: ¿cómo impacta en todos los signos?
Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

Aproveche para buscar a la persona soñada. Recuerde que es un poco lunático con sus inversiones. Si no se organiza bien en el trabajo, se estresará. Su cuerpo necesita comer mejor.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Los problemas domésticos no le impedirán ser feliz. Día de gran confusión económica. Esa sensación de inestabilidad le hará buscar otro trabajo. Su organismo está funcionando perfectamente.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Escuche a su pareja, tiene mucho que contarle. Lo mejor no tiene por qué ser siempre lo más caro. Sus iniciativas en el trabajo se desarrollarán con lentitud. Las molestias en la zona lumbar desaparecerán.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Pequeños disgustos o discusiones con algún amigo. Llega dinero suficiente para pensar en cambiar de vivienda. No debe olvidar sus compromisos profesionales. Revísese esa mancha que tiene en la piel.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Le espera alguna complicación con el otro sexo, paciencia. Mejore su calidad de vida evitando gastos superfluos. Originales iniciativas laborales que serán muy aplaudidas. El abandono al que se somete diariamente, mermará su salud.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Estabilidad en las relaciones amorosas. Trate de ahorrar un poco más. Su jefe estará encantado con su trabajo. En el día de hoy, su estado de ánimo no será bueno.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Si pretende imponer su voluntad se quedará solo. Sus negocios le reportan importantes beneficios. Posibilidad de que cambien mucho las cosas en el terreno profesional. Procure dormir más y no abusar de las comidas copiosas.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Día estupendo en su relación amorosa. Hoy empiezan a desaparecer sus problemas económicos. Procure que el éxito profesional no se le suba a la cabeza. Se iniciará en la práctica de ese deporte que tanto le apetece.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Su pareja trata de limitar su libertad de acción. Estudie su activo y pasivo y saque conclusiones. Los pedidos de trabajo irán en aumento. Los problemas de salud experimentan una ligera mejoría.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Conseguirá el afecto de la persona que le interesa. Momento propicio para ganar dinero y ahorrar. Sus jefes le escucharán y estarán de acuerdo con usted. Más relajación, o el sistema nervioso le pasará factura.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Acelerones del corazón, recibirá la flecha de cupido. Hoy le llegará un dinero extra. Ábrase camino en otros campos de trabajo. Moderación con el consumo de alcohol y tabaco.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

No se arrepentirá de desahogarse con sus amigos. Día apropiado para resolver asuntos financieros. Notará mucho movimiento en su departamento, no se alarme. Le sonríen los astros, no se preocupe por su salud.

