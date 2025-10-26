26 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Horóscopo de hoy, lunes 27 de octubre

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Por
Enterate de lo que depara el horóscopo en salud

Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.

Conoce lo que te depara el horóscopo para este lunes 27 de octubre de 2025 con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Enterate que depara el zodíaco para tu signo.
Te puede interesar:

Horóscopo de hoy, domingo 26 de octubre

Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

Mejoran su actitud frente a las cosas obligadas que tienen que hacer. Es mejor poner buena predisposición que viciarnos con mal humor. Día de compromisos.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Trabajan con paciencia y con mucho entusiasmo en sus aspiraciones laborales y financieras. Hay posibilidades nuevas de poder aumentar los ingresos.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Posibles roces en el área de las actividades por fallos en la comunicación o falta de simpatía. Trabajar internamente para poder relacionarse más fácilmente.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Unión y mayor alianza en las familias con objetivos conjuntos. Luces de colores en el plano financiero que les acerca mayores ingresos y tranquilidad a futuro.

Leo

(23 de julio al 21 de agosto)

Instrumentos y lucidez necesarios para lucirse en este día de entrevistas o reuniones. Buscan dentro de ustedes el verdadero objetivo de sus relaciones amorosas.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Virginianos hay posibilidades de cambios o de nuevos comienzos en el área de las actividades. Sin comprometerse verán venir las ganas de hacerlo. Amor.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Aprovechan el tiempo para realizar sus cosas con mucha tranquilidad. Sienten que avanzan y que sus aportes son importantes. Creatividad e intelecto.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Aumentan sus ansias de poder lograr estar en pareja. Abrir las puertas es importante, esa energía permite a los otros llegar. Somos lo que emanamos.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Generan en sus mentes nuevas posibilidades para obtener mayores y mejores resultados en sus actividades. Focalizados y decididos. Día brillante.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Espacio íntimo para poder conversar con ustedes mismos en este martes intenso en el que aparecen las razones y las pretensiones que tienen y ansían.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Hay cosas que podrían ser pero que quizás no se den. Nunca sintamos que las cosas nos salen mal, la vida otorga siempre. El punto es estar seguros de ello.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Piscianos les llamará la atención alguien que llega a sus vidas. Día marciano que emite mayor espontaneidad y menos filtro. El qué dirán pertenece al pasado.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Mercurio se prepara para retrogradar en noviembre y ya comenzó a mostrar su influencia.

Mercurio retrógrado en noviembre 2025: los signos más afectados por su energía

Enterate que deparan los astros para tu signo.

Horóscopo de hoy, sábado 25 de octubre

Enterate que depara para tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.

Horóscopo de hoy, viernes 24 de octubre

Hay un ritual perfecto para transformar tu energía y renacer con el Sol en Escorpio.

Ritual de Escorpio: el método para transformar tu energía y renacer

Enterate que depara tu signo para este jueves.

Horóscopo de hoy, jueves 23 de octubre

Sol en Escorpio: ¿cómo impacta en todos los signos?

El Sol entra en Escorpio: ¿Cómo impacta en todos los signos?

Rating Cero

Los famosos se mostraron felices ejerciendo su derecho a votar

Elecciones 2025: así emitieron sus votos los famosos en las urnas

Mauro Icardi no estuvo en Argentina para festejar el cumpleaños de Isabella.

El sorpresivo post de Icardi lejos de su hija durante su cumpleaños: "Todos los días..."

Claudia Schijman es un actriz y docente 

Dolor en el espectáculo: murió una de las actrices de El Eternauta

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul iban a casarse antes del 2026.

Se postergó el casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul: "Se pasa para el 2026"

Mirtha Legrand volvió a participar de las elecciones tras su ausencia en mayo.

Mirtha Legrand fue a votar a sus 98 años: "Me vestí con los colores de la patria"

Ahora, llegó a la gran N roja, Los cretinos, una película animada de Reino Unido que es tendencia y escaló rápidamente al top ten de las más vistas. Es un entretenimiento garantizado para disfrutar en familia.
play

Para toda la familia: de qué se trara Los cretinos, la película animada que es tendencia en Netflix

últimas noticias

En Entre Ríos se produjo una de las detenciones más importantes: un hombre de 66 años acusado de cometer abuso sexual agravado.

Quiénes son los prófugos de la Justicia que fueron atrapados después de ir a votar

Hace 45 minutos
El dólar cripto marca la expectativa del mercado por el valor del oficial.

El dólar cripto se desploma tras el cierre de los comicios

Hace 49 minutos
play

Desde el búnker de Fuerza Patria auguran un "buen resultado" en la provincia de Buenos Aires

Hace 1 hora
play
Colapinto sufrió un accidentado arranque y terminó último.

Colapinto luchó desde atrás toda la carrera y finalizó 16º en el Gran Premio de México

Hace 1 hora
Pablo Quirno defendió las medidas económicas del Gobierno.

Pablo Quirno envió "tranquilidad" a los mercados y advirtió: "No hay cambios en el programa económico"

Hace 1 hora