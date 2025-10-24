24 de octubre de 2025 Inicio
Horóscopo de hoy, sábado 25 de octubre

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Enterate que deparan los astros para tu signo.

Enterate que deparan los astros para tu signo.

Conoce lo que te depara el horóscopo para este sábado 25 de octubre de 2025 con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

Aclare sus sentimientos para no hacer daño a nadie. Sus ingresos van a aumentar, pero también sus gastos. Intente ser más organizado en su trabajo. Su sentido del humor será lo mejor para aliviar el estrés.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Si quiere que su relación funcione, aporte nuevos proyectos. No sea confiado, pueden estafarle. Le esperan muchas novedades en el trabajo. Necesita cuidarse un poco más.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Sorprenda a su pareja con algo original. Jornada idónea para cobrar el dinero que le deben. Vaya dispuesto a hablar de sus proyectos laborales. Hoy estará lleno de vitalidad.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Nada de planificaciones para el amor, improvise. Infórmese bien antes de realizar cualquier inversión. No se dedique al trabajo hasta la extenuación. Demasiado acelerado, relájese.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Pequeños disgustos o discusiones con algún amigo. Llega dinero suficiente para pensar en cambiar de vivienda. No debe olvidar sus compromisos profesionales. Revísese esa mancha que tiene en la piel.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Su estado de ánimo se irá tranquilizando. Puede ser víctima de una estafa. En el trabajo, le reconocen sus méritos. Se sentirá mejor si duerme un mínimo de siete horas.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Conocerá a gente muy interesante en breve plazo. Sea más prudente con los innecesarios gastos que realiza. Aparecerá un compañero dispuesto a hacerle sombra. Los nervios pueden jugarle una mala pasada, relájese.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre

Encontrará a un antiguo amor que ahora está sin pareja. Buen momento para las inversiones. Finalmente obtendrá éxitos profesionales. Estado físico francamente excelente.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

No idealice demasiado a su pareja, es humana. Momento estupendo para hacer inversiones arriesgadas. Hable con su jefe, él le entenderá. Si sufre alergia, lleve siempre su inhalador.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Día sembrado de escollos sentimentales. Valore si prefiere enfrentarse a un familiar o perder dinero. Trate de dar ejemplo a sus subordinados. El control de lo que come y el ejercicio le mantendrán en forma.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

No se altere con su pareja por causas ajenas. Su economía deja mucho que desear. Por fin sus jefes reconocen su eficiencia. Anímicamente estará en baja forma sin saber la causa.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Algunos amigos pueden enturbiar su relación amorosa. Necesita dinero y eso le agobia un poco. Recuerde cuidar a sus clientes. No siga retrasando la visita al dentista, luego será peor.

