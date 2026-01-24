Fin de semana de impulso: la Luna en Aries enciende a estos signos La combinación entre la Luna en Aries y la concentración planetaria en Acuario potencia actos de valentía, decisiones poco convencionales y una necesidad fuerte de autenticidad. Por + Seguir en







La Luna transitando por Aries marca un fin de semana impulsivo

Fin de semana marcado por una energía intensa, impulsiva y de acción

La Luna en Aries despierta ganas de iniciar, decidir y moverse sin tantas dudas

Ideal para dar el primer paso, arrancar proyectos o animarse a algo nuevo

Puede haber reacciones rápidas o impulsivas si no se canaliza bien la energía La Luna transitando por Aries marca un fin de semana impulsivo atravesado por la urgencia de actuar, decir lo que se siente y moverse sin tantas vueltas. Desde el viernes hasta el domingo, el pulso emocional se acelera y aparece una energía que enciende a ciertos signos.

Este tránsito lunar despierta la motivación interna, pero también puede generar reacciones impulsivas si no se canaliza con conciencia. La clave estará en usar el impulso como motor, sin caer en la confrontación innecesaria.

El cielo sugiere avanzar, pero con dirección. La vibra está disponible para dar pasos importantes, iniciar conversaciones pendientes o tomar decisiones que acerquen a mayor independencia. Escuchar la chispa interna, sin perder conciencia, puede marcar la diferencia.

Los signos que se encienden con la Luna en Aries Aries sentirá esta Luna con intensidad total: aumenta la necesidad de afirmarse, liderar y avanzar sin pedir permiso. Es un momento ideal para empezar algo nuevo, pero también para dosificar la energía y evitar el desgaste.

Libra, al recibir esta Luna en oposición, se ve empujado a revisar acuerdos, vínculos y decisiones compartidas. Lo que se evita por comodidad puede salir a la superficie, pidiendo definiciones claras.

Los signos de fuego Leo y Sagitario reciben este tránsito como una chispa extra. Hay entusiasmo, deseo de movimiento, ganas de viajar, crear o tomar riesgos. La energía acompaña, siempre que se mantenga un rumbo claro. El trasfondo acuariano: cambio y rebeldía A este clima se suma el Sol en Acuario, junto a un stellium de planetas en el mismo signo, que refuerza una atmósfera colectiva de ruptura con lo viejo. Acuario propone pensar distinto, cuestionar normas y abrirse a nuevas formas de vivir, vincularse y proyectar el futuro.