Un niño de nueve años murió atropellado en la autopista Buenos Aires-La Plata y el conductor intentó escaparse

Un niño de nueve años murió este sábado a la tarde, después de que fuera atropellado por un joven que manejaba por la autopista Buenos Aires-La Plata. El trágico accidente sucedió a la altura del kilómetro 18, en la localidad bonaerense de Quilmes.
El incidente sucedió a la altura de Quilmes. El conductor que embistió al menor de edad quedó detenido por la policía, ya que se había dado a la fuga.
Un niño de nueve años murió este sábado a la tarde, después de que fuera atropellado por un joven que manejaba por la autopista Buenos Aires-La Plata. El trágico accidente sucedió a la altura del kilómetro 18, en la localidad bonaerense de Quilmes.
El hecho cuando Patricio Nicolás Passarello, de 25 años, conducía su Volkswagen Up gris por la autopista Buenos Aires-La Plata y atropelló al menor de edad, quien murió en el acto. El automovilista intentó huir, pero finalmente fue atrapado por la policía a unos 500 metros de distancia, tras ser interceptado en la bajada de Bernal, sobre las calles Espora y España. El joven quedó detenido por orden de la Fiscalía N° 22 del Departamento Judicial de Quilmes.
Después del trágico accidente en el que un niño de nueve años murió atropellado, vecinos de Villa El Monte y allegados al menor de edad realizaron una protesta sobre la autopista. Los manifestantes cortaron ambos lados de circulación en reclamo de justicia y obras que eviten estos accidentes, ya que es una situación habitual en esta sección del tramado vehicular.
Los manifestantes terminaron por liberar los dos carriles de circulación de la autopista Buenos Aires-La Plata. Sin embargo, hasta la tarde-noche de este sábado, el tránsito continuaba reducido y con demoras significativas.