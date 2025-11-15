Un niño de nueve años murió atropellado en la autopista Buenos Aires-La Plata y el conductor intentó escaparse El incidente sucedió a la altura de Quilmes. El conductor que embistió al menor de edad quedó detenido por la policía, ya que se había dado a la fuga. Por







Vecinos de Villa El Monte realizaron una protesta sobre la autopista Buenos Aires-La Plata y se ocasionaron largas demoras en la circulación.

Un niño de nueve años murió este sábado a la tarde, después de que fuera atropellado por un joven que manejaba por la autopista Buenos Aires-La Plata. El trágico accidente sucedió a la altura del kilómetro 18, en la localidad bonaerense de Quilmes.

El hecho cuando Patricio Nicolás Passarello, de 25 años, conducía su Volkswagen Up gris por la autopista Buenos Aires-La Plata y atropelló al menor de edad, quien murió en el acto. El automovilista intentó huir, pero finalmente fue atrapado por la policía a unos 500 metros de distancia, tras ser interceptado en la bajada de Bernal, sobre las calles Espora y España. El joven quedó detenido por orden de la Fiscalía N° 22 del Departamento Judicial de Quilmes.

Después del trágico accidente en el que un niño de nueve años murió atropellado, vecinos de Villa El Monte y allegados al menor de edad realizaron una protesta sobre la autopista. Los manifestantes cortaron ambos lados de circulación en reclamo de justicia y obras que eviten estos accidentes, ya que es una situación habitual en esta sección del tramado vehicular.