Tres signos reciben una dosis de claridad: la Luna en Virgo los potencia hoy El secreto estará en encontrar el equilibrio entre el impulso y la conciencia. Si lo lográs, este tránsito puede ayudarte a avanzar con fuerza y claridad. Por







Este jueves 13 de noviembre, la Luna transita por Virgo, un signo de tierra asociado al orden

La Luna transita por Virgo este jueves 13 de noviembre de 2025, trayendo energía de orden, limpieza y claridad mental.

Forma una cuadratura con Mercurio en Sagitario, lo que puede generar tensión entre lo que sentimos y lo que pensamos.

A la vez, Mercurio está en conjunción con Marte en Sagitario, potenciando la acción, la comunicación directa y el coraje para tomar decisiones.

Es un día intenso, ideal para poner en práctica lo que venías postergando, siempre que controles la impulsividad. Este jueves 13 de noviembre, la Luna transita por Virgo, un signo de tierra asociado al orden, la organización y el bienestar físico. Su energía nos invita a poner en práctica lo que venimos pensando, limpiar la mente y hay tres signos que reciben una dosis de claridad y potencia.

Pero el cielo no está del todo tranquilo: el astro virginiano se tensa con el planeta de la comunicación, Mercurio, que Mercurio se encuentra pegado al planeta guerrero Marte. Esta combinación planetaria genera una mezcla de impulso, acción y necesidad de precisión, lo que puede volver el día algo intenso, aunque también muy productivo.

La cuadratura entre el satélite lunar y la esfera mercuriana puede traer pequeños roces o malentendidos, sobre todo si hablamos sin pensar o nos dejamos llevar por la prisa. Sin embargo, la conjunción de Mercurio y Marte en Sagitario nos da el coraje de decir lo que sentimos, tomar decisiones importantes o animarnos a defender una idea con pasión.

mujer con te Los tres signos potenciados con la Luna en Virgo de hoy Virgo La Luna en tu signo te renueva emocionalmente y te da poder para ordenar tu entorno. Es un gran día para cuidar tu cuerpo, limpiar tu espacio y tomar decisiones laborales. Aunque la cuadratura con Mercurio puede generar cierta autocrítica, confiar en tu intuición será clave.

Sagitario Mercurio y Marte en tu signo te impulsan a moverte, comunicarte y emprender. La tensión con la Luna puede hacerte sentir que te falta tiempo o paciencia, pero si canalizás la energía en algo constructivo, vas a lograr mucho más de lo que esperabas.

Piscis Tu opuesto complementario (Virgo) te invita a mirar con más objetividad tus emociones. Este tránsito puede ayudarte a poner límites sanos o organizar vínculos. Si escuchás sin reaccionar de inmediato, vas a encontrar respuestas profundas. Consejo astrológico del día Respirá antes de responder. Es un día ideal para decir la verdad con amor y actuar con propósito. La Luna en Virgo nos enseña que el detalle no es un obstáculo, sino una forma de cuidar lo que amamos.