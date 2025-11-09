Luna en Cáncer: los 4 signos que se ponen más dramáticos

- Se sienten todo al doble: Las emociones se intensifican y hasta los pequeños detalles parecen grandes dramas.
- Reacciones inesperadas: Algunos signos muestran cambios de humor repentinos o exageran situaciones.
- Mayor sensibilidad: Las críticas o comentarios afectan más de lo habitual, generando dramatismo.
- Creatividad emocional: Toda esta intensidad se puede canalizar en arte, escritura o expresión personal.
Cuando la Luna transita por Cáncer, las emociones se intensifican. Este signo, regido por la Luna, potencia la sensibilidad, la intuición y, en muchos casos, la tendencia a dramatizar situaciones. ¿Cuáles son los 4 signos que se ponen más dramáticos?