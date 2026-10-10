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Horóscopo de hoy, domingo 11 de octubre

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

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Enterate qué depara el zodíaco para tu signo.

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Conocé lo que te depara el horóscopo para este domingo 11 de octubre de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

Octubre estará marcado por varios movimientos planetarios y lunaciones que traerán cambios y nuevas energías para los signos del zodíaco.
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Qué signos del zodíaco vivirán momentos intensos en octubre 2026

Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

Romper la rutina enriquece la vida de pareja. Gaste menos en caprichos. Los proyectos profesionales serán muy positivos. El exceso de ejercicio le puede provocar alguna lesión.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Comparta su preocupación por los problemas familiares. Importante desestabilización económica. Evite los enfrentamientos con sus compañeros de trabajo. Salud igual que en días pasados.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Puede haber trampas amorosas a su alrededor. Un desafortunado percance podría hacerle perder dinero. La mala organización le hace perder tiempo en su trabajo. Administre su energía, ya que tiene tendencia al cansancio.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Nada de planificaciones para el amor, improvise. Infórmese bien antes de realizar cualquier inversión. No se dedique al trabajo hasta la extenuación. Demasiado acelerado, relájese.

Leo

(23 de julio al 21 de agosto)

Ciertas desavenencias en el terreno sentimental. Planifique los gastos a corto plazo para llegar a buen puerto. Compórtese como sus compañeros, destacar no siempre es bueno. Estar en forma le da calidad de vida.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Conseguirá la atención de esa persona que le interesa. Mala suerte en lo económico. Surge la oportunidad de demostrar su valía profesional. Físicamente, se encuentra mejor que nunca.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Tendencia a enamorarse como un colegial. Se produce un ingreso que no esperaba. Disfruta de gran agilidad mental y capacidad de trabajo. Si padece alergias, no olvide sus revisiones.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Se aproximan buenos tiempos para el amor. Un familiar estará dispuesto a avalarle para un crédito. Vida profesional enriquecedora. Moderese con el café y otras bebidas excitantes.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Le conviene expresar sus emociones. Disfrute más de su dinero en compañía de los suyos. Mucha prudencia y responsabilidad en el trabajo. Bien de salud, pero no baje la guardia.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Apasionante cambio en su vida amorosa. Huya de la tentación de hacer gastos innecesarios. Para su trabajo, utilice los avances tecnológicos. Mucho más relajado con los temas de salud, buena señal.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

No surgirá nada serio en cuanto a los sentimientos. Buen día para llevar a cabo inversiones rentables. Sea más ordenado en la planificación de visitas a clientes. Cuidado con la garganta.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Estará muy bien entre sus seres queridos. Un robo o un descuido pueden desajustar su economía. Vigile con quien habla, en el trabajo hay muchas envidias. Los problemas físicos remitirán con cuidados caseros.

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