Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud, el amor y el dinero.

Conocé lo que te depara el horóscopo para este miércoles 25 de noviembre de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

Sol en Sagitario: qué cambia para los 12 signos del zodíaco desde el 22 de noviembre

(21 de marzo al 20 de abril)

Estará alegre y muy satisfecho en el terreno afectivo. En los juegos de azar, tiene la suerte de cara. Aumenta su prestigio entre superiores y compañeros. Tome más verdura, le sentará bien a su organismo.

(21 de abril al 21 de mayo)

Llega a su vida una persona que le hará feliz. No se deje utilizar por un sablista cercano. Afronte las críticas y siga adelante con su proyecto laboral. Cuidado con las malas posturas; la espalda puede resentirse.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Un viaje con su pareja le aclarará muchas dudas. Ahorre, ya que puede tener gastos con los que no contaba. Puede que hoy le propongan un trabajo importante. Se encuentra alegre y en buena forma.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Los astros favorecen los cambios, anímese a esa nueva relación. Compre un décimo de lotería, tendrá suerte. Llegará a acuerdos laborales importantes. Si practica deporte, sea más moderado.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

No se acomode, atienda las demandas de su pareja. Esa indiferencia por los problemas económicos es peligrosa. En su trabajo le tienen muy bien considerado. Los tranquilizantes a largo plazo no ayudan.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Recuperará la armonía perdida con su pareja. Su economía mejora gracias a los consejos de un amigo. No tenga prisa por conseguir sus objetivos profesionales. Oportunidad para liberarse de ese persistente estrés.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Buenas noticias de alguien a quien quiere mucho. Invierta en objetos de valor y en operaciones rápidas. Si cambia de trabajo, elija el que le ofrezca mejor futuro. En su vida cotidiana, introduzca algo más de actividad física.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Quedará fascinado por alguien que le van a presentar. Ha derrochado demasiado y ahora paga las consecuencias. Deberá enfrentarse a obstáculos laborales imprevistos. El contacto con la naturaleza aliviará su estrés.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Las cosas están un poco agitadas sentimentalmente. En este momento, debe frenar los gastos superfluos. Le falta tranquilidad para hacer bien su trabajo. Si le da pereza ir solo al gimnasio, anime a algún amigo.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Su vida amorosa está en un intenso y romántico momento. Su cuenta corriente no le da quebraderos de cabeza. Dispone de total libertad para realizar sus proyectos laborales. Un poco de disciplina alimenticia le vendrá muy bien.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Le interesa compartir nuevas ilusiones con su pareja. Cuando invierta en bolsa, esté muy pendiente de las fluctuaciones. Si trabaja en equipo pueden surgir disputas. Pérdida del equilibrio debido a los nervios.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Exigente y algo irascible con sus amigos. Sea más cauto y prudente con el dinero. Vuélquese en nuevos proyectos laborales. Dado su buen ánimo, no se prive de darse un homenaje.