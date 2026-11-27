Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Enterate qué deparan los astros para tu signo.

Conocé lo que te depara el horóscopo para este sábado 28 de noviembre de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

(21 de marzo al 20 de abril)

Abre tu corazón a conversaciones sinceras con tu pareja. Controla los gastos impulsivos durante el fin de semana. Reorganiza tus pendientes antes de iniciar proyectos. Camina al aire libre para liberar tensión.

(21 de abril al 21 de mayo)

Disfruta de momentos tranquilos en el amor familiar. Planifica tus finanzas a largo plazo con verdadero realismo. Resuelve tareas pendientes con la paciencia que te caracteriza. Consume alimentos frescos para cuidar tu digestión hoy.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Exprésate con claridad para evitar malos entendidos afectivos. Evita las compras innecesarias impulsadas por la ansiedad. Colabora en equipo para avanzar más rápido en tus metas. Practica ejercicios de respiración para calmar la mente.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Demuestra tu afecto con gestos cálidos y atentos. Protege tu presupuesto revisando tus gastos semanales con cuidado. Asume responsabilidades profesionales con total confianza en ti. Duerme las horas necesarias para recuperar toda tu energía.

Leo

(23 de julio al 21 de agosto)

Comparte la pasión y el romanticismo con tu pareja. Mantén la cautela ante ofertas monetarias demasiado tentadoras. Destaca por tu creatividad en las tareas diarias del trabajo. Bebe más agua para cuidar tu salud.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Escucha activamente las necesidades emocionales de tu pareja. Organiza tus cuentas para mantener un equilibrio económico estable. Revisa cada detalle en tus proyectos antes de entregarlos. Evita el estrés mediante caminatas o actividades relajantes.

Libra

(23 de septiembre - 22 de octubre)

Busca la armonía en tu relación amorosa con total empatía. Invierte tu dinero solo en bienes verdaderamente necesarios. Aplica tu diplomacia para resolver cualquier tensión laboral. Haz pausas de descanso para cuidar tu salud.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Deja fluir la pasión sin reservas ni temores. Podrías recibir una propuesta económica muy prometedora hoy. Confía en tus intuiciones al tomar decisiones laborales. Protege tu descanso nocturno desconectando las pantallas electrónicas.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Vive aventuras sencillas junto a la persona que amas. Modera tus gastos superfluos para mantener tu presupuesto saludable. Expande tus conocimientos buscando nuevas oportunidades de aprendizaje. Practica un deporte suave para activar tu cuerpo.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Dedica tiempo de calidad a cultivar el amor en pareja. Consolida tu estabilidad económica con decisiones prudentes y sabias. Cumple tus metas laborales manteniendo tu disciplina habitual. Protege tus articulaciones haciendo estiramientos suaves al despertar.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Sorprende a tu pareja con un detalle original y espontáneo. Evalúa con atención nuevas opciones para incrementar tus ingresos. Aporta ideas innovadoras que dinamicen las tareas de tu equipo. Reduce el uso de pantallas nocturnas.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Sigue tu intuición amorosa para estrechar lazos emocionales profundos. Administra tus recursos económicos con total sentido práctico. Prioriza tus funciones laborales sin dispersar tu atención en distracciones. Desconecta de la rutina para recargar tu mente.