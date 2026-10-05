Luna Nueva en Libra: cuáles son los signos que se enamoran y cuáles se separan

La lunación llega con Venus retrógrada en Escorpio y movimientos que ponen el foco en los vínculos. Cuáles son los perfiles astrales que pueden enamorarse y cuáles podrían atravesar una separación.

La Luna Nueva en Libra pone el foco en el amor, los vínculos y las decisiones que pueden cambiar una relación.

Luna Nueva en Libra : el novilunio se produce en 17° de Libra, con el Sol y la Luna prácticamente exactos. Se centra en los vínculos, pareja, acuerdos y decisiones afectivas, pero con una particularidad: su regente, Venus, está retrógrada en Escorpio. Cuáles son los signos que se enamoran y cuáles se separan.

Esto hace que no sea una Luna Nueva particularmente liviana en el amor. Puede traer reencuentros, conversaciones pendientes, atracciones intensas y definiciones . Algunos vínculos pueden profundizarse, mientras que otros llegan a un punto en el que ya no es posible seguir postergando una decisión.

Además Venus, regente de Libra, está retrógrada en el signo del escorpión. Por eso esta Luna Nueva no habla simplemente de "conocer a alguien nuevo". También puede traer amores del pasado, dudas, reencuentros, secretos que salen a la luz y charlas que habían quedado pendientes.

Es el protagonista de esta lunación. La Luna Nueva ocurre en su signo y abre un ciclo de renovación personal y afectiva. Para Libra puede aparecer alguien que lo movilice, pero también puede surgir la necesidad de preguntarse qué quiere realmente de una relación.

Aries

La Luna Nueva se da en el signo opuesto a Aries, por lo que pone el foco directamente en pareja y vínculos de a dos. Puede marcar el comienzo de una relación, una nueva etapa con alguien existente o un encuentro que obligue a replantear qué espera de los demás.

Leo

Marte en Leo participa de una configuración intensa con Venus y Mercurio. Esto puede aumentar el magnetismo, el deseo y las posibilidades de encuentros apasionados. Para Leo, alguien puede despertar interés rápidamente, aunque también tendrá que evitar reaccionar impulsivamente.

Géminis

Con Venus y Mercurio involucrados, Géminis puede vivir una etapa de mucha actividad mental y afectiva. Una conversación, mensaje o reencuentro puede convertirse en algo más. Lo que empieza hablando puede terminar despertando sentimientos.

Los signos que pueden separarse

Escorpio

Venus retrógrada en Escorpio es una de las posiciones más importantes de esta lunación. Escorpio puede revisar profundamente sus vínculos y preguntarse si existe reciprocidad, deseo y confianza. Una relación puede transformarse o llegar a su final si ya venía desgastada.

Capricornio

La lunación activa temas vinculados con su vida profesional y objetivos, mientras que la tensión entre Venus, Marte y Mercurio puede poner sobre la mesa el costo que tienen determinadas relaciones. Capricornio podría decidir dejar atrás un vínculo que ya no acompaña el rumbo que quiere tomar.

Cáncer

Puede sentirse especialmente movilizado por las tensiones entre lo afectivo y lo familiar. Esta Luna Nueva puede llevarlo a revisar qué vínculos le dan seguridad y cuáles generan más conflicto que bienestar.

Piscis

Para Piscis, el movimiento de Venus retrógrada puede traer personas del pasado, sentimientos que reaparecen o situaciones que creía superadas. No necesariamente implica una separación, pero sí una revisión importante: continuar, transformar o soltar.