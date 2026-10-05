5 de octubre de 2026 Inicio
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Qué signos del zodíaco vivirán momentos intensos en octubre 2026

El décimo mes del año trae movimientos planetarios que pueden generar cambios, revisiones y momentos de mayor intensidad para los distintos perfiles astrales.

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Octubre estará marcado por varios movimientos planetarios y lunaciones que traerán cambios y nuevas energías para los signos del zodíaco.

Octubre estará marcado por varios movimientos planetarios y lunaciones que traerán cambios y nuevas energías para los signos del zodíaco.

  • Los principales movimientos astrológicos que marcarán octubre.
  • Qué cambios traerá Venus durante el mes.
  • Las fechas clave del calendario astral de octubre 2026.
  • Cómo serán las lunaciones que atravesarán este período.

Este mes llega con movimientos astrológicos que pueden marcar un antes y un después para algunos perfiles astrales: habrá una Luna nueva y una Luna llena que pondrá el foco en temas personales y emocionales. Qué signos del zodíaco vivirán momentos intensos en octubre 2026.

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El 3 de octubre Venus comenzó su movimiento retrógrado en Escorpio, donde permanecerá durante buena parte del mes. En astrología, la esfera venusina está asociada con el amor, el deseo, el placer y los recursos materiales. Al retrogradar, estas temáticas pueden atravesar una etapa de revisión y llevar a mirar nuevamente situaciones del pasado.

El 10 de octubre llegará la Luna nueva en Libra, uno de los eventos destacados del mes al hablar de un período de movimiento y redefiniciones en asuntos vinculares con socios o pareja. El 26 de octubre habrá Luna llena en Tauro, que pone el foco en la seguridad, el placer, la perseverancia y aquello que brinda estabilidad.

Los signos que vivirán un octubre más intenso

Aunque todos los signos pueden sentir los movimientos astrológicos de octubre,

  • Escorpio será uno de los grandes protagonistas del mes por la concentración de planetas y transiciones que tendrán lugar en este signo.
  • Tauro también tendrá un período relevante, especialmente por la Luna llena del 26 de octubre, que puede llevar a tomar conciencia de situaciones que necesitan una definición.
  • Libra estará involucrado por la Luna nueva del 10 de octubre, asociada con nuevos comienzos en vínculos, acuerdos y relaciones.
  • Acuario tendrá protagonismo con el cambio de dirección de Plutón, que puede señalar una nueva etapa en procesos de transformación personal y colectiva.

La intensidad de estos tránsitos, de todos modos, no será igual para todas las personas. En astrología, su impacto depende de la carta natal individual, especialmente de los grados y planetas que cada persona tenga en los signos involucrados.

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