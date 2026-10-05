- Los principales movimientos astrológicos que marcarán octubre.
- Qué cambios traerá Venus durante el mes.
- Las fechas clave del calendario astral de octubre 2026.
- Cómo serán las lunaciones que atravesarán este período.
Este mes llega con movimientos astrológicos que pueden marcar un antes y un después para algunos perfiles astrales: habrá una Luna nueva y una Luna llena que pondrá el foco en temas personales y emocionales. Qué signos del zodíaco vivirán momentos intensos en octubre 2026.
El 3 de octubre Venus comenzó su movimiento retrógrado en Escorpio, donde permanecerá durante buena parte del mes. En astrología, la esfera venusina está asociada con el amor, el deseo, el placer y los recursos materiales. Al retrogradar, estas temáticas pueden atravesar una etapa de revisión y llevar a mirar nuevamente situaciones del pasado.
El 10 de octubre llegará la Luna nueva en Libra, uno de los eventos destacados del mes al hablar de un período de movimiento y redefiniciones en asuntos vinculares con socios o pareja. El 26 de octubre habrá Luna llena en Tauro, que pone el foco en la seguridad, el placer, la perseverancia y aquello que brinda estabilidad.
Los signos que vivirán un octubre más intenso
Aunque todos los signos pueden sentir los movimientos astrológicos de octubre,
- Escorpio será uno de los grandes protagonistas del mes por la concentración de planetas y transiciones que tendrán lugar en este signo.
- Tauro también tendrá un período relevante, especialmente por la Luna llena del 26 de octubre, que puede llevar a tomar conciencia de situaciones que necesitan una definición.
- Libra estará involucrado por la Luna nueva del 10 de octubre, asociada con nuevos comienzos en vínculos, acuerdos y relaciones.
- Acuario tendrá protagonismo con el cambio de dirección de Plutón, que puede señalar una nueva etapa en procesos de transformación personal y colectiva.
La intensidad de estos tránsitos, de todos modos, no será igual para todas las personas. En astrología, su impacto depende de la carta natal individual, especialmente de los grados y planetas que cada persona tenga en los signos involucrados.