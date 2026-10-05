Qué signos del zodíaco vivirán momentos intensos en octubre 2026 El décimo mes del año trae movimientos planetarios que pueden generar cambios, revisiones y momentos de mayor intensidad para los distintos perfiles astrales. Por Agregar C5N en









Octubre estará marcado por varios movimientos planetarios y lunaciones que traerán cambios y nuevas energías para los signos del zodíaco.

Los principales movimientos astrológicos que marcarán octubre.

Qué cambios traerá Venus durante el mes.

Las fechas clave del calendario astral de octubre 2026.

Cómo serán las lunaciones que atravesarán este período. Este mes llega con movimientos astrológicos que pueden marcar un antes y un después para algunos perfiles astrales: habrá una Luna nueva y una Luna llena que pondrá el foco en temas personales y emocionales. Qué signos del zodíaco vivirán momentos intensos en octubre 2026.

El 3 de octubre Venus comenzó su movimiento retrógrado en Escorpio, donde permanecerá durante buena parte del mes. En astrología, la esfera venusina está asociada con el amor, el deseo, el placer y los recursos materiales. Al retrogradar, estas temáticas pueden atravesar una etapa de revisión y llevar a mirar nuevamente situaciones del pasado.

El 10 de octubre llegará la Luna nueva en Libra, uno de los eventos destacados del mes al hablar de un período de movimiento y redefiniciones en asuntos vinculares con socios o pareja. El 26 de octubre habrá Luna llena en Tauro, que pone el foco en la seguridad, el placer, la perseverancia y aquello que brinda estabilidad.

Los signos que vivirán un octubre más intenso Aunque todos los signos pueden sentir los movimientos astrológicos de octubre,

Escorpio será uno de los grandes protagonistas del mes por la concentración de planetas y transiciones que tendrán lugar en este signo.

será uno de los grandes protagonistas del mes por la concentración de planetas y transiciones que tendrán lugar en este signo. Tauro también tendrá un período relevante, especialmente por la Luna llena del 26 de octubre, que puede llevar a tomar conciencia de situaciones que necesitan una definición.

también tendrá un período relevante, especialmente por la Luna llena del 26 de octubre, que puede llevar a tomar conciencia de situaciones que necesitan una definición. Libra estará involucrado por la Luna nueva del 10 de octubre, asociada con nuevos comienzos en vínculos, acuerdos y relaciones.

estará involucrado por la Luna nueva del 10 de octubre, asociada con nuevos comienzos en vínculos, acuerdos y relaciones. Acuario tendrá protagonismo con el cambio de dirección de Plutón, que puede señalar una nueva etapa en procesos de transformación personal y colectiva. Freepik La intensidad de estos tránsitos, de todos modos, no será igual para todas las personas. En astrología, su impacto depende de la carta natal individual, especialmente de los grados y planetas que cada persona tenga en los signos involucrados.