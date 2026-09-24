Horóscopo de hoy, viernes 25 de septiembre

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Enterate que depara para tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.

Conocé lo que te depara el horóscopo para este viernes 25 de septiembre de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

Estos son los números de la suerte para hoy jueves 24 de septiembre, signo por signo

(21 de marzo al 20 de abril)

Borrón y cuenta nueva a los pasados fracasos amorosos. Su economía está en un buen momento, invierta. No se precipite con las ofertas de trabajo. Las molestias lumbares pueden deberse a malas posturas.

(21 de abril al 21 de mayo)

Estabilidad sentimental. Aumentan sus ingresos. Trabajo pesado y aburrido, es algo transitorio. El contacto con la naturaleza le animará.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Demuestre la seducción que es capaz de desarrollar. Déjese de remordimientos y gástese el dinero en ese capricho. Con organización, la producción será mayor. Tenderá a estar más irritable y tenso de lo habitual.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

No le conviene enzarzarse en polémicas con su pareja. Los astros le empujan a gastar más de lo que debe. Pida ayuda a expertos para que le orienten en su trabajo. Cesarán esas persistentes molestias.

Leo

(23 de julio al 21 de agosto)

Revisás tu lugar en una situación y la Luna te conecta con lo emocional. Mirá la escena completa antes de sacar conclusiones. Hoy no te precipites en compras grandes, esperá a tener toda la información.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Está resentido con su pareja, el diálogo es un buen camino. Jornada poco favorable para las inversiones. Debe centrarse en sus objetivos profesionales. Irá mejorando su estado de salud.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Estará alegre y muy satisfecho en el terreno afectivo. En los juegos de azar, tiene la suerte de cara. Aumenta su prestigio entre superiores y compañeros. Tome más verdura, le sentará bien a su organismo.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

En el amor, las meteduras de pata pasadas ya no le amargarán la vida. Asegúrese de las condiciones del crédito que ha solicitado. Los astros le ofrecen la oportunidad de un trabajo mejor. Los dolores de cabeza pueden ser por falta de sueño.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Con cariño logrará de sus familiares lo que quiera. Dispondrá de bastante más dinero del que pensaba. Ganará muchos puntos en el trabajo gracias a su carácter. Un mal movimiento le provocará una torcedura.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

No se acomode, atienda las demandas de su pareja. Esa indiferencia por los problemas económicos es peligrosa. En su trabajo le tienen muy bien considerado. Los tranquilizantes a largo plazo no ayudan.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Lo pasará fenomenal en las reuniones con viejos amigos. Está derrochando su dinero y no es buen momento para hacerlo. Olvide por ahora nuevas alternativas profesionales. Sentirá cansancio, pare un poco.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Si busca una relación amorosa estable, tiene que ceder. Obtiene importantes beneficios económicos. Verá claro los pasos a dar para una futura promoción. No deje que los nervios le lleven de cabeza.