24 de septiembre de 2026 Inicio
En Vivo

Estos son los números de la suerte para hoy jueves 24 de septiembre, signo por signo

La numerología y la astrología se unen para ofrecerte la guía diaria que necesitas: conoce las cifras para atraer la abundancia a tu vida.

Por
La numerología sostiene que cada individuo posee una energía kármica única

La numerología sostiene que cada individuo posee una energía kármica única, heredada de vidas pasadas.

Pexels

Cada jornada representa una oportunidad única para conectar con la energía del universo y transformar la realidad a través de la numerología. Presentes en cada aspecto de nuestra vida cotidiana, los números de la suerte poseen frecuencias únicas capaces de influir directamente en nuestro bienestar física y emocional.

Enterate qué depara tu signo para este jueves.
Te puede interesar:

Horóscopo de hoy, jueves 24 de septiembre

La numerología se fundamenta en el estudio de las relaciones místicas entre los números, las letras y los patrones del cosmos. Según esta disciplina, existen cifras con una carga vibratoria especialmente vinculada a la abundancia y la buena fortuna. Al integrar de manera consciente estas energías en tus actividades diarias -o al guiarte por el número asignado a tu signo del zodíaco-, es posible desbloquear tu potencial e influir positivamente en aspectos clave como las oportunidades laborales y el flujo del dinero.

Los números de la suerte de los signos de la Astrología China hasta el 11 de septiembre

Los números de la suerte de los signos de la Astrología China hasta el 11 de septiembre

Utilizar estos números como una guía diaria no solo brinda mayor claridad ante las decisiones, sino que también funciona como una herramienta práctica para sintonizar con la sabiduría de los astros. Alineando tus acciones con estas vibraciones energéticas, podés estar preparado para aprovechar las sorpresas que el destino tiene reservadas y recibir abundancia.

Los números de la suerte para cada signo del zodíaco

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

  • Números: 84, 41, 88, 86, 80
  • Color de la suerte: Rosa

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

  • Números: 44, 8, 42, 36, 16
  • Color de la suerte: Rojo

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

  • Números: 10, 77, 84, 36, 22
  • Color de la suerte: Violeta

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

  • Números: 27, 81, 48, 39, 80
  • Color de la suerte: Amarillo

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

  • Números: 25, 53, 56, 7, 95
  • Color de la suerte: Naranja

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

  • Números: 34, 83, 53, 14, 60
  • Color de la suerte: Celeste

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

  • Números: 33, 68, 75, 84, 31
  • Color de la suerte: Azul

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

  • Números: 68, 55, 32, 85, 51
  • Color de la suerte: Gris

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

  • Números: 73, 79, 41, 85, 10
  • Color de la suerte: Bordó

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

  • Números: 28, 53, 6, 84, 26
  • Color de la suerte: Marrón

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

  • Números: 26, 16, 80, 7, 79
  • Color de la suerte: Fucsia

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

  • Números: 40, 37, 78, 20, 7
  • Color de la suerte: Verde

Qué es la Numerología

La numerología es un grupo de creencias que busca demostrar una relación oculta entre los números, los seres vivos y las fuerzas físicas o espirituales. También es una práctica adivinatoria a través de los números.

Esta disciplina se centra en el estudio de las relaciones místicas entre números, letras y patrones. Como sucede con la mayoría de los métodos de adivinación, la numerología es una herramienta que se utiliza para saber más de las personas y de cómo se relacionan con el mundo.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud, el amor y el dinero.

Horóscopo de hoy, miércoles 23 de septiembre

La numerología ofrece un enfoque analítico sobre los números y sus implicaciones en las predicciones del destino.

Estos son los números de la suerte para el martes 22 de septiembre, signo por signo

El Sol ingresa en Libra el 22 de septiembre y abre una etapa vinculada con el equilibrio, el diálogo y las relaciones.

Temporada de Libra 2026: cómo impactará en los vínculos y qué cambios trae para cada signo

Horóscopo de hoy martes 22 de septiembre.

Horóscopo de hoy, martes 22 de septiembre

Horóscopo de hoy, lunes 21 de septiembre.

Horóscopo de hoy, lunes 21 de septiembre

Esto es lo que debe perdonarse cada signo del zodíaco antes de que termine el 2026.

Qué debe perdonarse cada signo del zodíaco antes de que termine el año

Rating Cero

Sofía Jujuy Jiménez relató una difícil situación de acoso. 

Sofía Jujuy contó cómo un hombre la acosó durante años: "Me perseguía, se me metió al hotel"

Hernán Bloquero volvió a hablar y se quebró en medio de la entrevista.

Hernán Bloquero, el hombre que amenazó a Pettinato, se quebró tras ser acusado por Sofía Gonet: "No lo puedo creer"

Tensión en vivo: Yanina Latorre cruzó a Majo Martino.

Yanina Latorre incomodó a Majo Martino por su viaje a Miami con Eva Anderson: "¿De qué trabajaron?"

Mirtha Legrand permanece internada.

Jimena Monteverde reveló detalles de la salud de Mirtha Legrand: "Tenía mucha..."

Las películas argentinas que podrían representar al país en la categoría Mejor película internacional en los premios Oscar 2027.
play

Premios Oscar: de qué tratan las cuatro películas argentinas que podrían competir a Mejor película internacional

Nicole Neumann y un furioso descargo en las redes.

Nicole Neumann estalló por la filtración de una foto suya en una panchería: "Mala leche"

últimas noticias

Muñeco Gallardo durante la conferencia de prensa en su presentación como de DT de Ecuador. 

Gallardo sufrió una goleada en su debut en Ecuador: perdió 3-0 contra Corea del Sur

Hace 8 minutos
Colapinto quedó fuera del top 10 en las primeras pruebas en Bakú.

Colapinto terminó por detrás de Gasly en las prácticas del GP de Azerbaiyán

Hace 16 minutos
El dólar se mantiene estable pese a la caída de los bonos y el avance del riesgo país

El dólar se mantiene estable pese a la caída de los bonos y el avance del riesgo país

Hace 32 minutos
El parte médico de este jueves explica que Pity Álvarez está estable y con la presión controlada.

Difunden un nuevo parte médico sobre el estado de salud de Pity Álvarez luego de su internación

Hace 1 hora
Se trata del jugador polaco Oskar Kordus.

Murió el jugador polaco Oskar Kordus en un accidente automovilístico

Hace 1 hora