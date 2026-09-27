27 de septiembre de 2026 Inicio
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En qué fecha cobrarán los jubilados y pensionados de ANSES en octubre 2026

El organismo previsional organizó el esquema de pagos de acuerdo con cada prestación y estableció los valores que regirán durante el mes.

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Conocé el cronograma de cobros para jubilados y pensionados de ANSES en octubre de 2026.

Conocé el cronograma de cobros para jubilados y pensionados de ANSES en octubre de 2026.

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  • ANSES definió el cronograma de pagos de octubre para jubilados y pensionados.
  • Las fechas varían según la terminación del DNI y el tipo de prestación.
  • Los pagos comienzan el 8 de octubre y se extienden hasta el 29.
  • Los haberes tendrán una actualización del 1,7%.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya definió las fechas de cobro de octubre de 2026 para los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC), jubilaciones y pensiones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). El esquema contempla distintos grupos de pago y toma como referencia tanto la terminación del DNI como el monto del haber.

ANSES confirmó el calendario de pagos de octubre para jubilados, pensionados y titulares de Pensiones No Contributivas.
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Así quedó el calendario de pagos de ANSES para jubilados y pensionados en octubre 2026

Los primeros depósitos se realizarán desde el 8 de octubre, mientras que los haberes que superan el primer intervalo tendrán sus fechas asignadas hasta el 29 de octubre. De esta manera, el cronograma distribuye los pagos durante el mes según cada prestación y el último número del documento.

Así quedó establecido el cronograma de pagos de ANSES para jubilados y pensionados en octubre.

Así quedó establecido el cronograma de pagos de ANSES para jubilados y pensionados en octubre.

Cuándo cobran los jubilados y pensionados de ANSES en octubre 2026

Pensiones No Contributivas (PNC)

  • DNI terminados en 0 y 1: 8 de octubre.
  • DNI terminados en 2 y 3: 9 de octubre.
  • DNI terminados en 4 y 5: 13 de octubre.
  • DNI terminados en 6 y 7: 14 de octubre.
  • DNI terminados en 8 y 9: 15 de octubre.

Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo

  • DNI terminado en 0: 8 de octubre.
  • DNI terminado en 1: 9 de octubre.
  • DNI terminado en 2: 13 de octubre.
  • DNI terminado en 3: 14 de octubre.
  • DNI terminado en 4: 15 de octubre.
  • DNI terminado en 5: 16 de octubre.
  • DNI terminado en 6: 19 de octubre.
  • DNI terminado en 7: 20 de octubre.
  • DNI terminado en 8: 21 de octubre.
  • DNI terminado en 9: 22 de octubre.

Jubilaciones y pensiones que superan el primer tramo

  • DNI terminados en 0 y 1: 23 de octubre.
  • DNI terminados en 2 y 3: 26 de octubre.
  • DNI terminados en 4 y 5: 27 de octubre.
  • DNI terminados en 6 y 7: 28 de octubre.
  • DNI terminados en 8 y 9: 29 de octubre.
Este es el monto que cobrarán los jubilados y pensionados en octubre.

Este es el monto que cobrarán los jubilados y pensionados en octubre.

Qué monto cobran jubilados y pensionados de ANSES en octubre 2026

Las jubilaciones y pensiones tendrán en octubre una actualización del 1,7%, calculada a partir del último dato disponible del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Con este incremento, los haberes quedarán establecidos de la siguiente manera:

  • Jubilación mínima: $435.748,51 + el bono de $70.000= $505.748,51.
  • Jubilación máxima: $2.932.174,85.
  • Pensión Universal de Adultos Mayores (PUAM): $348.598,81 + el bono de $70.000= $418.598,8.
  • Pensiones no Contributivas (PNC): $305.023,96 + el bono de $70.000= $375.023,95.
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