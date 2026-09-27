Giro drástico en el clima: ciclogénesis, bajas temperaturas y alertas por tormentas para este domingo La actividad atmosférica en buena parte del país pega un volantazo en el cierre del fin de semana y se vienen abundantes precipitaciones para los próximos días. Por Agregar C5N en









El Litoral es una de las zonas más afectadas por la ciclogénesis. Tormentas de Zona Sur @SurTormentas

La actividad atmosférica en el país da un giro drástico este domingo con el nacimiento de una nueva ciclogénesis que hará descender la temperatura y traerá abundantes precipitaciones. Ante esto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla por tormentas y lluvias en ocho provincias.

El organismo lanzó aviso amarillo por lluvias para el centro y este de Chubut, este y sudoeste de Río Negro y sur de Neuquén.

Además, hay alerta amarilla por tormentas para el centro y este de La Pampa, sudoeste de Córdoba, sur de Santa Fe, la totalidad del territorio de Entre Ríos, sudeste de Corrientes y la mitad norte de la provincia de Buenos Aires, con excepción del Área Metropolitana.

Ocho provincias bajo alerta meteorológica por tormentas y lluvias. SMN Sin alertas: el pronóstico del clima para este domingo en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores La primavera no termina de hacer pie en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y este domingo estará marcado por las tormentas con precipitaciones, que aumentarán hacia la noche, y fuertes ráfagas de viento durante el día, con una corta amplitud térmica: mínima de 15° y máxima de 18°.

El SMN anticipa un inicio de semana en tono similar, con un lunes fresco y nublado con probabilidad de lluvias hacia la noche, y luego un martes tormentoso. El cielo encontraría cierta estabilidad recién el miércoles, aunque con descenso de las temperaturas mínimas hasta los 10°.

Se viene una semana de precipitaciones en el AMBA. SMN Noticia en desarrollo.-