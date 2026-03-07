7 de marzo de 2026 Inicio
Equinoccio de otoño: cuál es el mejor ritual para atraer equilibrio y nuevos comienzos

Es un periodo que marca uno de los momentos más importantes del año desde el punto de vista astronómico y espiritual.

Por
¿Cuál es el mejor ritual para atraer equilibrio y nuevos comienzos?

¿Cuál es el mejor ritual para atraer equilibrio y nuevos comienzos?

  • El equinoccio ocurre cuando el día y la noche tienen casi la misma duración en todo el planeta.
  • Este fenómeno simboliza equilibrio, renovación y el inicio de un nuevo ciclo.
  • Muchas tradiciones espirituales consideran que es un momento ideal para realizar rituales.
  • Encender una vela blanca y escribir intenciones es uno de los rituales más simples para esta fecha.

Equinoccio de invierno: es uno de los momentos más especiales del calendario astronómico y espiritual, ya que marca el punto exacto en el que el día y la noche tienen la misma duración en todo el planeta. ¿Cuál es el mejor ritual para atraer equilibrio y nuevos comienzos?

Este fenómeno simboliza equilibrio, renovación y la oportunidad de iniciar un nuevo ciclo con mayor conciencia. Por eso, muchas tradiciones consideran al equinoccio como una fecha ideal para realizar ritos simples que ayuden a limpiar energías, ordenar pensamientos y conectar con la naturaleza.

Además, el cambio de estación también coincide con transformaciones en la naturaleza: nuevas floraciones, cambios en el clima y movimientos en los ecosistemas que reflejan el inicio de una nueva etapa.

ritual equinoccio

El ritual del equinoccio para atraer equilibrio y nuevos comienzos

Uno de los rituales más recomendados para el equinoccio consiste en dedicar unos minutos a la introspección y al contacto con la luz natural. Para hacerlo, se puede buscar un espacio tranquilo al aire libre o cerca de una ventana donde entre el sol.

El primer paso es encender una vela blanca, símbolo de equilibrio y claridad. Luego, respirar profundamente durante unos minutos y pensar en aquello que se desea dejar atrás, como preocupaciones, miedos o situaciones del pasado.

Después, muchas personas escriben en un papel tres intenciones o metas para el nuevo ciclo que comienza. Estas pueden estar relacionadas con bienestar personal, proyectos o vínculos importantes.

Por qué el equinoccio es un momento energético especial

Desde la antigüedad, distintas culturas observaron que durante el equinoccio la posición del Sol genera un equilibrio entre luz y oscuridad. Para muchas tradiciones espirituales, esto representa un momento ideal para armonizar emociones y tomar decisiones importantes.

