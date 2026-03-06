Cuándo es la próxima Luna Nueva de marzo y cómo impactará energéticamente Esta lunación invita a cerrar capítulos, perdonar y liberar cargas del pasado. Es un momento propicio para dejar atrás patrones que ya no tienen sentido antes de comenzar una nueva etapa energética. Por + Seguir en







¿Cuándo es la próxima Luna Nueva de marzo 2026 y cómo impactará energéticamente?

Fecha clave: La próxima Luna Nueva será el 19 de marzo de 2026 en el grado 28 de Piscis, uno de los últimos grados del zodíaco.

Cierre de ciclo: Esta lunación simboliza el final de una etapa emocional y energética, preparando el terreno para nuevos comienzos.

Mayor sensibilidad: La energía de Piscis potencia la intuición, los sueños, la empatía y la conexión espiritual.

Este novilunio puede intensificar la intuición, los sueños y la necesidad de descansar o bajar el ritmo para escuchar lo que ocurre en el mundo emocional. ¿Cuándo es la próxima Luna Nueva de marzo 2026 y cómo impactará energéticamente?: el novilunio pisciano del 19 de marzo marca un cierre emocional y espiritual antes del nuevo ciclo.

El fenómeno lunar ocurrirá el 19 de marzo en el grado 28 de del signo, uno de los últimos grados del zodíaco. Este evento astrológico marca un momento simbólico de cierre, introspección y renovación emocional, ideal para soltar lo viejo antes de iniciar un nuevo ciclo.

En astrología, las lunas nuevas representan comienzos, intenciones y semillas energéticas que se desarrollan durante el mes lunar. Sin embargo, al darse en el grado 28 de Piscis —muy cerca del final del signo— esta lunación también tiene un fuerte componente de finalización de procesos y limpieza interna. Piscis es un signo de agua asociado con la espiritualidad, la sensibilidad, la imaginación y la conexión con lo invisible.

Luna en Piscis Cómo impacta la Luna Nueva en Piscis de marzo El novilunio pisciano del 19 de marzo de 2026, en el grado 28 del signo, marca un ciclo de cierre, introspección y renovación espiritual. Al tratarse de uno de los últimos grados del zodíaco, esta lunación simboliza el final de un ciclo y la preparación para un nuevo comienzo energético.

Piscis es un signo de agua asociado con la intuición, la sensibilidad, la compasión y la conexión con el mundo interior, por lo que esta fase lunar puede despertar una mayor necesidad de descanso, reflexión y contacto con lo emocional.