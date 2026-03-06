6 de marzo de 2026 Inicio
Cuándo es la próxima Luna Nueva de marzo y cómo impactará energéticamente

Esta lunación invita a cerrar capítulos, perdonar y liberar cargas del pasado. Es un momento propicio para dejar atrás patrones que ya no tienen sentido antes de comenzar una nueva etapa energética.

¿Cuándo es la próxima Luna Nueva de marzo 2026 y cómo impactará energéticamente?

  • Fecha clave: La próxima Luna Nueva será el 19 de marzo de 2026 en el grado 28 de Piscis, uno de los últimos grados del zodíaco.
  • Cierre de ciclo: Esta lunación simboliza el final de una etapa emocional y energética, preparando el terreno para nuevos comienzos.
  • Mayor sensibilidad: La energía de Piscis potencia la intuición, los sueños, la empatía y la conexión espiritual.
  • Este novilunio puede intensificar la intuición, los sueños y la necesidad de descansar o bajar el ritmo para escuchar lo que ocurre en el mundo emocional.

El fenómeno lunar ocurrirá el 19 de marzo en el grado 28 de del signo, uno de los últimos grados del zodíaco. Este evento astrológico marca un momento simbólico de cierre, introspección y renovación emocional, ideal para soltar lo viejo antes de iniciar un nuevo ciclo.

En astrología, las lunas nuevas representan comienzos, intenciones y semillas energéticas que se desarrollan durante el mes lunar. Sin embargo, al darse en el grado 28 de Piscis —muy cerca del final del signo— esta lunación también tiene un fuerte componente de finalización de procesos y limpieza interna. Piscis es un signo de agua asociado con la espiritualidad, la sensibilidad, la imaginación y la conexión con lo invisible.

Luna en Piscis

Cómo impacta la Luna Nueva en Piscis de marzo

El novilunio pisciano del 19 de marzo de 2026, en el grado 28 del signo, marca un ciclo de cierre, introspección y renovación espiritual. Al tratarse de uno de los últimos grados del zodíaco, esta lunación simboliza el final de un ciclo y la preparación para un nuevo comienzo energético.

Piscis es un signo de agua asociado con la intuición, la sensibilidad, la compasión y la conexión con el mundo interior, por lo que esta fase lunar puede despertar una mayor necesidad de descanso, reflexión y contacto con lo emocional.

Durante esta Luna Nueva muchas personas podrían sentir la necesidad de soltar situaciones del pasado, perdonar, sanar vínculos o dejar atrás hábitos que ya no tienen sentido. Es una etapa ideal para cerrar capítulos y liberar cargas emocionales antes de iniciar un nuevo ciclo personal.

También puede potenciar la creatividad, los sueños y la imaginación, favoreciendo actividades artísticas, espirituales o terapéuticas. La energía pisciana invita a bajar el ritmo, escuchar la intuición y conectar con aquello que nutre el alma.

