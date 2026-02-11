El ingreso del planeta del amor ocurrió el 10 de febrero y marca un cambio energético en las relaciones.
Se trata de un tránsito asociado a mayor sensibilidad y búsqueda de conexión emocional.
La influencia se sentirá durante varias semanas en todos los signos del zodíaco.
Especialistas en astrología recomiendan aprovechar este período para trabajar la autoestima y la apertura afectiva.
Venus en Piscis: el 10 de febrero el planeta del amor y las relaciones ingresó en uno de los signos más sensibles y espirituales del zodíaco. Este tránsito potencia la empatía, el romanticismo y la conexión emocional: el ritual para atraer el amor.
En astrología, Venus representa cómo amamos, qué nos atrae, cómo disfrutamos y nuestra relación con el placer y el dinero. Cuando transita por Piscis —signo de agua regido por Neptuno— la energía afectiva se vuelve más intuitiva, compasiva y soñadora.
En este contexto, muchas personas buscan ritos simbólicos para alinearse con esta vibración y atraer vínculos más conscientes. Este tránsito favorece:
Reconciliaciones
Declaraciones emocionales
Conexiones kármicas
Sanación de heridas afectivas
Apertura del corazón
Sin embargo, los especialistas advierten que también es clave mantener los pies sobre la tierra para no idealizar personas o situaciones.
El ritual para atraer el amor con Venus en Piscis
Este ritual se recomienda realizar un viernes (día regido por Venus) o durante la noche, en un espacio tranquilo.
Qué necesitás:
Una vela rosa o blanca
Un recipiente con agua
Un papel y una lapicera
Un perfume o esencia floral
Paso a paso:
Encendé la vela con intención clara.
Escribí en el papel qué tipo de vínculo querés atraer (no una persona específica, sino cualidades: respeto, ternura, estabilidad, pasión).
Colocá el papel debajo del recipiente con agua.
Sumergí tus dedos en el agua y tocá tu pecho, simbolizando apertura emocional.
Decí en voz alta: “Me abro a un amor sano, consciente y recíproco. Que llegue lo que esté alineado con mi bienestar.”
Dejá que la vela se consuma con supervisión y luego tirá el agua en una planta o en la tierra.