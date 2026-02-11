Venus en Piscis: el ritual para atraer el amor tras la entrada del planeta el 10 de febrero Para muchos, este puede ser el momento perfecto para dejar atrás historias inconclusas y abrirse a un amor más consciente. Por + Seguir en







Venus en Piscis: el ritual para atraer el amor

El ingreso del planeta del amor ocurrió el 10 de febrero y marca un cambio energético en las relaciones.

Se trata de un tránsito asociado a mayor sensibilidad y búsqueda de conexión emocional.

La influencia se sentirá durante varias semanas en todos los signos del zodíaco.

Especialistas en astrología recomiendan aprovechar este período para trabajar la autoestima y la apertura afectiva. Venus en Piscis: el 10 de febrero el planeta del amor y las relaciones ingresó en uno de los signos más sensibles y espirituales del zodíaco. Este tránsito potencia la empatía, el romanticismo y la conexión emocional: el ritual para atraer el amor.

En astrología, Venus representa cómo amamos, qué nos atrae, cómo disfrutamos y nuestra relación con el placer y el dinero. Cuando transita por Piscis —signo de agua regido por Neptuno— la energía afectiva se vuelve más intuitiva, compasiva y soñadora.

En este contexto, muchas personas buscan ritos simbólicos para alinearse con esta vibración y atraer vínculos más conscientes. Este tránsito favorece:

Reconciliaciones

Declaraciones emocionales

Conexiones kármicas

Sanación de heridas afectivas

Apertura del corazón Sin embargo, los especialistas advierten que también es clave mantener los pies sobre la tierra para no idealizar personas o situaciones.

manos con corazon El ritual para atraer el amor con Venus en Piscis Este ritual se recomienda realizar un viernes (día regido por Venus) o durante la noche, en un espacio tranquilo.