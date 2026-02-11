11 de febrero de 2026 Inicio
Venus en Piscis: el ritual para atraer el amor tras la entrada del planeta el 10 de febrero

Para muchos, este puede ser el momento perfecto para dejar atrás historias inconclusas y abrirse a un amor más consciente.

Por
Venus en Piscis: el ritual para atraer el amor

Venus en Piscis: el ritual para atraer el amor

  • El ingreso del planeta del amor ocurrió el 10 de febrero y marca un cambio energético en las relaciones.
  • Se trata de un tránsito asociado a mayor sensibilidad y búsqueda de conexión emocional.
  • La influencia se sentirá durante varias semanas en todos los signos del zodíaco.
  • Especialistas en astrología recomiendan aprovechar este período para trabajar la autoestima y la apertura afectiva.

Venus en Piscis: el 10 de febrero el planeta del amor y las relaciones ingresó en uno de los signos más sensibles y espirituales del zodíaco. Este tránsito potencia la empatía, el romanticismo y la conexión emocional: el ritual para atraer el amor.

Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud, el amor y el dinero.
En astrología, Venus representa cómo amamos, qué nos atrae, cómo disfrutamos y nuestra relación con el placer y el dinero. Cuando transita por Piscis —signo de agua regido por Neptuno— la energía afectiva se vuelve más intuitiva, compasiva y soñadora.

En este contexto, muchas personas buscan ritos simbólicos para alinearse con esta vibración y atraer vínculos más conscientes. Este tránsito favorece:

  • Reconciliaciones
  • Declaraciones emocionales
  • Conexiones kármicas
  • Sanación de heridas afectivas
  • Apertura del corazón

Sin embargo, los especialistas advierten que también es clave mantener los pies sobre la tierra para no idealizar personas o situaciones.

manos con corazon

El ritual para atraer el amor con Venus en Piscis

Este ritual se recomienda realizar un viernes (día regido por Venus) o durante la noche, en un espacio tranquilo.

Qué necesitás:

  • Una vela rosa o blanca
  • Un recipiente con agua
  • Un papel y una lapicera
  • Un perfume o esencia floral

Paso a paso:

  • Encendé la vela con intención clara.
  • Escribí en el papel qué tipo de vínculo querés atraer (no una persona específica, sino cualidades: respeto, ternura, estabilidad, pasión).
  • Colocá el papel debajo del recipiente con agua.
  • Sumergí tus dedos en el agua y tocá tu pecho, simbolizando apertura emocional.
  • Decí en voz alta: “Me abro a un amor sano, consciente y recíproco. Que llegue lo que esté alineado con mi bienestar.”

Dejá que la vela se consuma con supervisión y luego tirá el agua en una planta o en la tierra.

