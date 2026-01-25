25 de enero de 2026 Inicio
Horóscopo de hoy, lunes 26 de enero

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Por




Conoce lo que te depara el horóscopo para este lunes 26 de enero de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo delzodíaco.

Enterate que depara el zodíaco para tu signo.
Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

Si su relación es antigua, irá muy bien; si no, olvídela. Debe ahorrar parte de sus ingresos. Deje a un lado los nervios y luche por ese ascenso. La falta de descanso afecta a su estado nervioso.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Preste menos atención a la persona que quiere conquistar. Aunque tenga que gastar algo más de lo previsto, se lo puede permitir. En el trabajo, se verá inmerso en una discusión inesperada. Leves molestias de vejiga o riñones.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Enfrentamientos con su pareja por temas domésticos. Intente ser más frío con los asuntos económicos. La situación laboral con la que sueña por fin llega. Buen estado de salud.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Su sentido autocrítico le impide avanzar en sus relaciones. Se avecinan cambios muy positivos en su economía. Profesionalmente es día de logros. Su mente se encuentra en un buen momento.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

No hay demasiada estabilidad en el amor; sea comprensivo. Procure reducir gastos. Jornada positiva en el terreno laboral. Abandone esa obsesión con la salud, es perfecta.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Sea prudente cuando cuente un problema a su pareja. Le devuelven una suma que olvidó que había prestado. Establezca alianzas en su círculo profesional. Duerma más horas, lo necesita.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Su vida amorosa estará dominada por la incomprensión. Buen momento para los asuntos económicos. Relájese, no sea tan competitivo en el trabajo. Cuidado con los resfriados, tiene pocas defensas.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

No debe confundir la amistad con el amor. Mal día para resolver problemas financieros delicados. Concéntrese para lograr sus propósitos profesionales. Su tendencia a engordar le impone comenzar una dieta.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

El amor no va a venir a casa a buscarle, muévase. Haga cuentas lo antes posible y se ahorrará disgustos. Acudirá al trabajo con gran optimismo e ilusión. Apúntese a alguna actividad relajante.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

La amabilidad abre muchas puertas, también la del amor. Un golpe de suerte podría incrementar sus ingresos. Los proyectos profesionales serán muy positivos. Bien de salud, pero notará algo de cansancio al final del día.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Sea generoso en las relaciones, no se arrepentirá. Si le deben dinero, pídalo. Tendrá la satisfacción de haber hecho bien su trabajo. Siga cuidando la garganta y las vías respiratorias.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Estará sentimental y un poco sensible, así que espabile. Puede surgir alguna discusión doméstica por culpa del dinero. Actúe con calma, ya que su empresa sufrirá cambios. Su naturaleza resiste perfectamente su ritmo de vida.





